Miguel Ángel Pichetto aseguró que Victoria Villarruel será candidata en 2027 y dijo que Bullrich no tiene lugar en el armado de La Libertad Avanza

Mientras el oficialismo ya piensa en la reelección de Javier Milei , la oposición busca rearmarse y Miguel Ángel Pichetto postuló para las elecciones presidenciales de 2027 a la principal antagonista del Presidente puertas adentro del Gobierno nacional: Victoria Villarruel .

El diputado nacional de Encuentro Federal analizó el armado oficialista y ratificó que la vicepresidente "va a ser opositora" .

Lo dijo durante una entrevista con el programa Toma y Daca, por Futurock, donde al ser consultado por una eventual candidatura de Villarruel, respondió: "Totalmente".

"¿Sabés lo que pasa en la política? Las heridas y los resentimientos, el odio y el desprecio generan reacción y una actitud de mucha fortaleza frente a eso ", argumentó.

El legislador nacional también definió al votante de Villarruel como "el electorado nacionalista, católico, de base militar", que en su momento apoyó a Milei y al proyecto libertario.

"Ese electorado va a estar afuera compitiendo. Villarruel hoy va a ser candidata a presidente, no tengo ninguna duda, porque este es el escenario", sentenció.

El diputado también se mostró irónico respecto a las declaraciones de Patricia Bullrich en su entrevista con Clarín, donde aseguró que tras el segundo mandato de Milei, se presentará ella como candidata presidencial.

"¿Para cuándo? ¿Para 2050?", se preguntó, y cuestionó que la actual senadora de La Libertad Avanza esté pensando en la campaña para 2031. "Bullrich está mirando que no hay lugar para ella . No la van a poner de candidata a vice porque le desconfían", agregó.

En esa línea, sostuvo que el armado libertario no va a dejar que la actual senadora y exministra de Seguridad sea candidata a jefe de Gobierno.

Pichetto allí señaló que el gran desafío es derrotar a la actual gestión libertaria en 2027 y armar un "frente nacional" con eje en el peronismo, y otros sectores con afinidades políticas.

Fuente: Clarín