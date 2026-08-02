Mar del Plata vivió el sábado más sangriento del año: tres homicidios en menos de 24 horas

ZONALES







El crimen de una joven de 24 años engañada con una falsa oferta laboral, el asesinato de un comerciante durante un asalto y la muerte de un hombre hallado en plena vía pública marcaron una jornada negra para Mar del Plata. A ese escenario se suma el hallazgo del cadáver de una mujer en Mar Chiquita, cuya autopsia debió postergarse por la acumulación de casos que ingresaron a la Morgue Judicial.





Mar del Plata atravesó este sábado una de las jornadas más violentas del año. En menos de 24 horas se registraron tres homicidios que mantienen trabajando intensamente a fiscales, peritos y policías. La sucesión de asesinatos provocó además demoras en la Morgue Judicial, situación que impactó incluso en otra investigación que se desarrolla en el partido de Mar Chiquita.





Una falsa oferta de trabajo terminó en un brutal femicidio





El hecho más conmocionante fue el asesinato de Johana Mailen Antonich, de 24 años, madre de dos niñas pequeñas.





La joven había salido de su vivienda luego de recibir una supuesta propuesta laboral publicada en Facebook. Según la investigación, le solicitaron una fotografía para confeccionar un presunto carnet y la citaron en un predio ubicado en Punta Cantera, en la zona sur de Mar del Plata, cerca del balneario Waikiki.





Un remisero la trasladó hasta el lugar y aguardó durante algunos minutos. Al no verla regresar, creyó que había comenzado a trabajar y se retiró.





Con el paso de las horas, la familia perdió todo contacto con Johana e inició una intensa búsqueda que culminó durante la madrugada, cuando familiares y efectivos policiales llegaron hasta el predio.





En el lugar observaron a dos hombres quemando prendas y otros elementos dentro de un tambor. Al advertir la presencia policial intentaron escapar, pero fueron detenidos debajo del parador Waikiki.





Los aprehendidos fueron identificados como Agustín Nicolás Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, ambos serenos del predio.





Poco después, los investigadores encontraron el cuerpo de Johana semienterrado entre la arena y cubierto con una sábana. Las primeras pericias determinaron que presentaba múltiples golpes y heridas de arma blanca.





La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien ordenó el secuestro de prendas, el análisis de cámaras de seguridad y la realización de la autopsia para reconstruir la mecánica del crimen.





Motochorros asesinaron a un comerciante durante un intento de robo





Horas antes, otro hecho de extrema violencia había sacudido a la ciudad.





El comerciante Ricardo Raúl Ruiz, de 48 años, fue asesinado durante un intento de robo en su ferretería Bener, ubicada en Libertad 7769, en el barrio Malvinas Argentinas.





De acuerdo con la investigación, dos delincuentes llegaron en una motocicleta Honda Biz, ingresaron armados al local e intentaron asaltarlo.





Las cámaras de seguridad registraron que, segundos después, ambos escapaban corriendo mientras eran perseguidos por Ruiz. En ese momento, uno de los asaltantes efectuó dos disparos y uno de los proyectiles impactó en el pecho del comerciante.





Ruiz fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció poco después de ingresar al quirófano.





La Policía detuvo a los presuntos autores a pocas cuadras del lugar. Se trata de Alan Alberto Ovejero, de 25 años, y Tomás Hoste, de 23, quienes quedaron imputados por el delito de homicidio criminis causa.





Durante el procedimiento también fue secuestrada el arma calibre 32 que habría sido utilizada en el crimen.





Hallaron muerto a un hombre en Villa La Palangana





El tercer homicidio se descubrió durante la mañana del sábado en el barrio Villa La Palangana.





El cuerpo de Alberto Rodríguez, de 68 años, fue encontrado en la esquina de Quintana y Remedios de Escalada.





Presentaba importantes golpes en el rostro y una herida de arma de fuego en una pierna.





Los investigadores intentan establecer si el hombre fue asesinado en ese mismo lugar o si el cadáver fue abandonado posteriormente.





También trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar el móvil del crimen mediante testimonios y registros de cámaras de seguridad.

La autopsia será determinante para establecer la causa exacta de la muerte.





Un cuarto caso mantiene en alerta a la Justicia





Mientras la ciudad enfrentaba estos tres homicidios, otro expediente comenzó a desarrollarse en el vecino partido de Mar Chiquita.





En un camino rural de Charahuinca, un hombre que caminaba con sus perros encontró el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de bolsas de nylon tipo consorcio, abandonado en una zanja.





Aunque la causa fue iniciada como averiguación de causales de muerte, la principal hipótesis apunta a un homicidio seguido del traslado y ocultamiento del cadáver.





La víctima todavía no fue identificada y la autopsia fue programada para intentar establecer la causa y la data de muerte.





Sin embargo, las pericias debieron reorganizarse debido a la intensa actividad registrada en la Morgue Judicial como consecuencia de los tres homicidios ocurridos en Mar del Plata durante la misma jornada.





La investigación continúa mientras los peritos buscan identificar a la mujer y reconstruir cómo llegó su cuerpo hasta ese sector rural de Mar Chiquita.