MAR DEL PLATA: Una joven fue asesinada tras acudir a una falsa propuesta laboral y hay dos detenidos

ZONALES

Una joven de 24 años, madre de dos niñas, fue asesinada de manera brutal en un predio de la zona sur de Mar del Plata luego de haber sido convocada mediante una falsa oferta de trabajo publicada en redes sociales. Por el crimen fueron aprehendidos dos hombres que trabajaban como serenos en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia.





La víctima fue identificada como Johana Mailen Antonich, quien había salido de su casa tras recibir una supuesta propuesta laboral a través de Facebook. Según reconstruyeron los investigadores, le solicitaron incluso una fotografía para confeccionar un presunto carnet de ingreso y la citaron en un balneario de la zona de Punta Cantera, cerca de Waikiki.





De acuerdo con la investigación, un remisero la trasladó hasta el lugar y permaneció esperándola durante un tiempo. Al no verla regresar, creyó que había comenzado a trabajar y se retiró. Con el paso de las horas, al perder contacto con ella, su familia inició una intensa búsqueda.





Durante la madrugada, familiares y efectivos policiales llegaron al predio señalado y observaron a dos hombres quemando prendas y otros elementos dentro de un tacho. Al advertir la presencia policial intentaron escapar, pero fueron reducidos a pocos metros, debajo del parador Waikiki. Uno de ellos presentaba manchas de sangre en la ropa y ambos tenían lesiones compatibles con un forcejeo.





Poco después, los investigadores encontraron el cuerpo de Johana Mailen Antonich, que estaba oculto entre la arena, semienterrado y cubierto con una sábana. Las primeras pericias determinaron que presentaba signos de una violenta agresión física y heridas provocadas con un arma blanca.





Los detenidos fueron identificados como Agustín Nicolás Bartolomé Díaz, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, ambos vinculados laboralmente al predio como serenos. El fiscal Carlos Russo, a cargo de la investigación, confirmó que la principal hipótesis es que la joven concurrió al lugar engañada por una falsa entrevista de trabajo y ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas el secuestro de prendas, el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de la autopsia para determinar la mecánica y la data de la muerte.





La causa continúa en plena investigación mientras los peritos analizan las evidencias recolectadas y la Justicia busca establecer con precisión cómo ocurrió el crimen y el grado de participación de los dos acusados.