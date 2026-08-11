Una ciudad de Córdoba implementó un DNI obligatorio para perros y gatos: de cuánto pueden ser las multas por no registrarlos

Los perros y gatos de una ciudad de Córdoba tendrán que tener su propio DNI . La Municipalidad de Villa María puso en marcha un registro obligatorio de mascotas que busca identificar a los animales y establecer quiénes son sus responsables.

El trámite es gratuito y se realiza en los puntos habilitados por el municipio. El documento contiene información como el nombre del animal, su raza, fecha de nacimiento y los datos de su tutor.

La iniciativa apunta a reforzar la tenencia responsable y facilitar la localización de las mascotas en caso de extravío. Además, permitirá a las autoridades identificar rápidamente a los responsables ante situaciones de abandono o maltrato.

El registro alcanza a todos los perros y gatos que viven en Villa María. Los tutores deben realizar la inscripción en las dependencias municipales habilitadas, sin ningún costo.

El DNI funciona como un complemento de la libreta sanitaria que ya se utiliza en las veterinarias para registrar vacunas y controles de salud. De esta manera, el municipio busca centralizar los datos de los animales y de las personas responsables de su cuidado.

La información también puede actualizarse cuando cambian las circunstancias del animal o de su tutor.

La nueva normativa también establece sanciones económicas para quienes no cumplan con las obligaciones de cuidado de sus mascotas.

Las multas pueden llegar hasta $844.000 en casos vinculados con abandono, maltrato o condiciones inadecuadas de cuidado. También se contemplan situaciones en las que los animales sean mantenidos de manera incorrecta o representen un riesgo en la vía pública.

Según explicaron desde el municipio, el objetivo es desalentar conductas que puedan afectar el bienestar de los animales y mejorar la convivencia en los espacios públicos.

El sistema permitirá contar con información actualizada sobre la población de perros y gatos de Villa María y, al mismo tiempo, identificar a sus responsables.

Las autoridades esperan que el registro facilite la respuesta ante casos de extravío, abandono o maltrato y contribuya a fortalecer las políticas de bienestar animal.

Además, el DNI para mascotas se integra con las medidas existentes para regular la tenencia y circulación de determinados perros considerados potencialmente peligrosos.

La Municipalidad de Villa María busca que la mayor cantidad posible de animales quede incorporada al sistema y considera que la experiencia podría servir como referencia para otras localidades del país.

Fuente: TN