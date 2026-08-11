Si tenés pelotas de tenis viejas en tu casa, poseés un tesoro: el truco para aprovecharlas en casa y no tirarlas a la basura

Las paredes claras son las más utilizadas, pero tienen una clara desventaja: cualquier roce, mancha o marca queda }a la vista. Lo mismo ocurre con determinados muebles, que pueden acumular pequeños rayones con el uso cotidiano.

Sin embargo, existe un sencillo truco casero para eliminarlos únicamente con una pelota de tenis o tenis y un poco de agua . El secreto está en el material que recubre la pelota, que puede actuar sobre algunas marcas superficiales sin necesidad de utilizar limpiadores específicos.

El procedimiento lleva apenas unos minutos y no requiere preparar ninguna mezcla. Primero hay que humedecer la pelota de tenis con agua . Es importante que quede apenas húmeda y no completamente empapada.

Después, se debe pasar sobre la mancha realizando movimientos suaves y circulares , sin ejercer demasiada presión. El procedimiento resulta útil sobre todo para las marcas negras provocadas por muebles u objetos que rozaron contra una pared.

También puede probarse sobre pequeñas marcas de bolígrafo o rayones superficiales , siempre que la pintura se encuentre en buenas condiciones.

La explicación está en el característico recubrimiento de fieltro de las pelotas. Cuando se humedece, este material funciona como un abrasivo muy suave . La fricción permite desprender parte de la suciedad que permanece adherida a la superficie sin necesidad de recurrir directamente a productos más agresivos.

Esto puede funcionar mejor sobre paredes con pinturas lavables , aunque el resultado dependerá tanto del tipo de mancha como del acabado de la superficie.

Antes de pasar la pelota directamente sobre una mancha visible, conviene realizar una prueba en una zona pequeña y poco perceptible de la pared o del mueble .

De esta manera, es posible comprobar si la pintura o el acabado resisten a la fricción. Si al frotar comienza a desprenderse el color o cambia el aspecto de la superficie, lo recomendable es no continuar.

También hay que evitar ejercer demasiada fuerza: la idea es aprovechar la fricción suave del fieltro y no lijar la superficie.

Este objeto también puede reutilizarse para otras tareas domésticas. Entre ellas se destacan:

De esta forma, una vieja pelota que terminaría en la basura puede tener una segunda vida dentro de casa y convertirse en un recurso sencillo para solucionar algunas de las marcas más habituales en paredes y muebles.

Fuente: TN