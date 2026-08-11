Taló 600 árboles para construir una mansión de 3 millones de dólares y lo obligaron a plantar casi 39.000 ejemplares

Un hombre australiano fue noticia luego de talar 600 árboles de manera ilegal en un terreno donde planeaba construir una mansión. El caso derivó en un extenso conflicto con las autoridades, que lo obligaron a restaurar el daño producido .

Todo comenzó cuando Amir Abu Abara , dueño de un terreno de más de siete hectáreas al sur de Sídney, comenzó a realizar modificaciones en el lugar. Allí, tenía planeado construir una mansión neoclásica que, en un principio, estaba valuada en más de 3 millones de dólares australianos .

Para construir la mansión, el empresario inmobiliario decidió remover cerca de 600 árboles de manera ilegal . Este procedimiento no estaba autorizado, ya que el terreno está ubicado en un corredor de fauna silvestre conectado con el Parque Nacional Heathcote .

Como si fuera poco, la zona alberga especies amenazadas, como koalas y el búho poderoso. Abu Abara, además, reconoció haber realizado excavaciones de unos 6 mil metros cúbicos de tierra sin autorización.

En ese lugar, el hombre pretendía construir una mansión con seis habitaciones , ocho baños, múltiples cocinas, cine, gimnasio con sauna, una cancha de básquet cubierta, pista de bowling , pileta infinita y un estacionamiento subterráneo con capacidad para seis vehículos.

Ante esta situación, se inició una extensa disputa judicial, en la que la empresa de Abu Abara llegó a un acuerdo para pagar 70 mil dólares australianos , otros 39 mil en costos legales y quedó obligada a restaurar el terreno hasta dejarlo en una condición similar a la que tenía antes de la intervención.

Para restaurar la zona, el empresario deberá plantar 38.700 ejemplares de vegetación nativa , entre los que deberá haber, como mínimo, 600 árboles, en un intento por reconstruir el ecosistema.

De todas maneras, la historia no terminó ahí. En 2026, Abu Abara presentó un nuevo proyecto para construir una mansión de 10 millones de dólares australianos en el mismo lugar. Sin embargo, ante la negativa de las autoridades locales en junio, el terreno fue vendido.

Por más que el terreno cambió de propietario, el municipio remarcó que la obligación de llevar adelante la reforestación sigue siendo responsabilidad de la empresa de Abu Abara y explicó que controlará el cumplimiento de los trabajos.

Fuente: TN