Una abuela sufrió un infarto en pleno vuelo y 15 cardiólogos que viajaban a una conferencia la atendieron

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Dorothy Fletcher, una mujer británica de 67 años, viajaba desde Gran Bretaña hacia Orlando, Estados Unidos, cuando comenzó a sentir fuertes dolores en el pecho durante el vuelo.

Ante la emergencia, la tripulación pidió por los altavoces si había algún médico a bordo. La respuesta fue sorprendente: 15 cardiólogos se levantaron para asistirla. Todos viajaban hacia Orlando para participar de una conferencia de cardiología.

El episodio ocurrió el 7 de noviembre. Tras recibir atención durante el vuelo, Fletcher fue trasladada al Centro Médico de Charlotte, en Carolina del Norte, donde permaneció dos días en terapia intensiva y otros tres días recuperándose.

La mujer aseguró que los médicos "salvaron su vida" y contó que su hija viajaba con ella. Ambas se dirigían a Orlando para asistir al casamiento de la hija, compromiso que finalmente Dorothy pudo cumplir luego de recuperarse.

Fletcher también expresó su deseo de agradecer personalmente a los profesionales que la ayudaron, aunque en ese momento no sabía quiénes eran. Solo pudo saber que se dirigían a una conferencia de cardiología en Orlando.

"Los doctores fueron maravillosos. Ellos salvaron mi vida", recordó la mujer al relatar el inesperado episodio que convirtió un momento de emergencia en una historia marcada por la solidaridad.