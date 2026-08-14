Invadió un cumpleaños en un centro de salud armado con un cuchillo y asesinó a su expareja y a una amiga

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Dos agentes comunitarias de salud fueron asesinadas durante un ataque con arma blanca ocurrido en la madrugada de este jueves en el distrito de Cangas, en Poconé, Mato Grosso. Un hombre de 43 años también resultó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Las víctimas fueron identificadas como Cleidineia Eucaris da Costa, de 46 años, y Maria Helena do Carmo, de 51, esta última expareja del principal sospechoso, identificado como José Correia de Miranda, de 47 años.

Según el reporte policial, el ataque ocurrió alrededor de las 0.50. Maria Helena se encontraba en su vivienda junto a amigos cuando el hombre llegó armado con un cuchillo. Un hombre de 43 años intentó intervenir para detener la agresión, pero recibió varias puñaladas.

Cleidineia también intentó ayudar al hombre herido y fue atacada. De acuerdo con el testimonio de una persona que presenció los hechos, el sospechoso además tomó un trozo de madera y la golpeó varias veces. La mujer murió en el lugar.

Luego, Maria Helena intentó esconderse dentro de la vivienda, pero fue alcanzada por el agresor y también murió a causa de las heridas.

El sospechoso fue localizado por la Policía Militar mientras circulaba en un automóvil acompañado por otros dos vehículos. Según las autoridades, se dirigía a entregarse. Presentaba algunas lesiones, aparentemente provocadas durante un forcejeo con las víctimas, y fue trasladado a una unidad sanitaria antes de ser llevado a la dependencia policial.

El hombre de 43 años herido fue atendido por el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y trasladado a la UPA de Poconé. Las circunstancias y la motivación del doble homicidio continúan bajo investigación.

Desde la Municipalidad de Poconé, a través de la Secretaría de Salud, expresaron su pesar por el fallecimiento de ambas trabajadoras, quienes se desempeñaban en el Programa de Salud Familiar (PSF) del distrito de Cangas.