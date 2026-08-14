Investigan la pista de un helicóptero que brindó apoyo a una narcoavioneta, que fue abandonada en un bañado

SANTA FE.- Aunque no resulte una novedad, pobladores residentes en el extremo sudeste de Santiago del Estero, próximo al límite con Santa Fe, se muestran sorprendidos por el hallazgo de una avioneta, supuestamente con matrícula de Bolivia, que apareció esta semana en una zona de humedales cercana a la laguna Los Porongos, un espejo de agua formados por el río Dulce, que desemboca en la conocida laguna Mar Chiquita, o Mar de Ansenuza, en el noreste de la provincia de Córdoba.

En el aparato, efectivos de Gendarmería y de la policía santiagueña encontraron bidones con combustibles, pero no drogas. El hallazgo de esos recipientes marca un indicio sobre un narcovuelo, ya que es algo que generalmente se transporta desde un país limítrofe para luego completar, dada la autonomía de cada aeronave, el periplo de regreso al lugar de despegue.

También despierta el interés de los investigadores el hecho que vecinos relataron que durante el fin de semana pasado varias personas arribaron al lugar situado entre las localidades de Argentina y Selva, esta última cercana a Ceres, la última ciudad santafesina a la vera de la Ruta Nacional 34, a bordo de tres camionetas 4x4, mostrándose interesados en la topografía de la zona. Eso indicaría que se preparó minuciosamente la logística del operativo, relacionado con algún transporte millonario de drogas o contrabando.

Y el otro detalle saliente es que los lugareños coincidieron en señalar que el martes por la tarde habría descendido un helicóptero en la zona donde luego se encontró la avioneta abandonada. Los investigadores especulan que por esa vía se procedió a retirar al o los pilotos y la carga transportada.

Según trascendió, el aviso habría sido realizado por un poblador de la zona que se desplazaba a caballo y observó la avioneta en medio del bañado. Dijo que intentó acercarse, pero la profundidad del agua se lo impidió. No obstante con su celular tomó una fotografía y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.

Desde este miércoles, personal de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales realizan distintos operativos, aunque hasta el momento se mantiene el hermetismo sobre el resultado de los mismos.

El juez Federal N° 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, tiene a su cargo la investigación.

La aeronave fue hallada enterrada en una zona de bañados por personal de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, que inició una investigación para determinar las circunstancias en las que la avioneta terminó en ese inhóspito sector y, principalmente, establecer quiénes eran sus ocupantes y cuál era el destino del vuelo. La sospecha es que el piloto tuvo que realizar allí un aterrizaje de emergencia.

Según informes a los que tuvo acceso LA NACION , la avioneta tenía visible una calcomanía que simulaba una matrícula argentina, identificándola como LV-JIR. Sin embargo, dentro del habitáculo se habría encontrado otra identificación correspondiente a una matrícula boliviana. Eso hace pensar a los investigadores que habría una relación directa entre el hallazgo y la logística de narcovuelos que despegan del país limítrofe, dado que hay antecedentes de avionetas utilizadas para el transporte de drogas que tenían visible una matrícula y oculta debajo el verdadero registro de la aeronave, por lo general, robada.

Las primeras hipótesis indican que la aeronave habría sufrido algún tipo de inconveniente mecánico que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en una zona con agua y barro, lo que provocó que el aparato terminara su derrotero con la parte delantera clavada en el terreno, quedando prácticamente enterrada.

Dadas esas condiciones, los investigadores debieron arribar a la zona utilizando helicópteros. Por último, se admitió que el retiro de la aeronave de esa zona será una tarea compleja y podría requerir maquinaria y vehículos especiales debido a las condiciones del terreno.

Fuente: La Nación