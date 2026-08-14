Por las cuotas que se deben en los colegios, el Gobierno flexibilizó el acceso a los vouchers educativos

Por la cantidad de padres y madres que deben cuotas en las escuelas de gestión privada , el Gobierno flexibilizó dos requisitos clave para acceder a los vouchers educativos . La medida suspende la interrupción o cancelación del beneficio a las familias que estén en situación de morosidad en colegios privados con subvención estatal.

La decisión fue formalizada a través de la resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y suspende hasta fin de año la aplicación de dos artículos que establecían las condiciones relacionadas con el mantenimiento de esa prestación .

“Atento a que el ciclo lectivo se encuentra en curso, y con el objeto de que no se vean afectadas las trayectorias educativas de los beneficiarios , la Subsecretaría de Políticas e Innovación Educativa propicia la suspensión de la aplicación del citado articulado (artículos 14 y 21 inc. E del Reglamento general del Programa) durante el año 2026”, establece la la medida.

La iniciativa, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, contempla una asistencia económica mensual que alcanza a estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario que asistan a escuelas privadas con al menos un 75% de aporte estatal. El monto del programa equivale al 50% del valor del arancel de jornada simple de cada institución educativa, sin incluir actividades extracurriculares.

Para acceder a ese beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $ 2.636.200 .

No hay datos de cuántos alumnos solicitaron el beneficio este año. Pero en 2025 se adjudicaron vouchers a 504.808 beneficiarios en los tres niveles educativos.

Los dos artículos que suspendió el Gobierno son el número 14 y el artículo 21, inciso “e”.

El primero determinaba que las escuelas debían informar de forma mensual la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas y fijaba que “ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación” . En ese caso, una vez regularizado el pago, se permitía el cobro retroactivo.

El segundo articulo suspendido establecía el cese definitivo de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares .

Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas escolares sin pagar ya no podrá derivar en la cancelación del beneficio hasta finales de diciembre. Se mantienen los vouchers, aunque persista la morosidad.

Fuente: Clarín