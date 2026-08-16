Un tren embistió a un auto con seis pasajeros que quedó varado en medio de las vías: una mujer quedó atrapada dentro del vehículo

Una desesperante escena se vivió este sábado por la tarde en Córdoba, donde un auto sufrió un desperfecto mecánico cuando estaba pasando por una vía de tren. El vehículo se estancó con seis personas a bordo, entre ellas dos menores de edad. Cinco de los viajantes lograron salir previo a que el tren de carga embistiera al auto. Una mujer quedó atrapada dentro. Sin embargo, resultó ilesa.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad que estan ubicadas en la zona donde están las vías.

Fuentes policiales confirmaron que "un tren de cargas con 17 vagones embistió a un Chevrolet Prisma que había quedado inmovilizado sobre las vías férreas de barrio Marqués Anexo, tras sufrir un desperfecto mecánico. Fue en el cruce de las calles Del Molino y Ávila Quiros".

Según se supo, el Chevrolet trasladaba a seis personas : dos hombres, dos mujeres mayores de edad y dos menores. Cinco de ellos lograron escapar del auto detenido en las vías previo a que los interceptara el tren.

Pero, una de las mujeres quedó atrapada dentro del vehículo al momento del impacto. El servicio de emergencias que acudió al lugar asistió a la mujer accidentada e increíblemente informó que resultó ilesa.

El video que registró toda la secuencia es más que elocuente. Se ve al auto que intenta cruzar las vías, mientras otros esperan por detrás y en plena pasada se queda sin respuesta. Hay un par de intentos para salir de la situación, pero el vehículo queda varado sin poder retroceder ni avanzar.

Ante la situación y la venida del tren, los pasajeros decidieron bajar de manera desesperada y evitar ser arrollados por la formación que finalmente embestiría al vehículo en la parte trasera. De hecho, lo desplazó varios metros con la mujer estando dentro.

Tras el impacto, según informó ElDoce TV, en el lugar también trabajaron efectivos de la Subdirección General de Bomberos de la Policía de Córdoba, mientras se investigan las circunstancias que provocó el incidente.

Fuente: Clarín