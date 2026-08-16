El primer Día del Niño en familia de los seis hermanitos misioneros que pelearon para que no los separen

Marcos y Estefanía sonríen a la cámara mientras son rodeados por una cadena humana de amor . Así viven desde que volvieron a su casa en Buenos Aires con la guarda de seis hermanitos que residían en un hogar en Misiones , Argentina.

Cuando a principios de año supieron de la historia y la lucha de estos pequeños por permanecer unidos pese a todo no dudaron en querer adoptarlos y en darles la vida con la que tantas veces habían soñado.

Del momento en que por fin llegaron a casa ya pasaron más de dos meses. Y este será un Día del Niño muy especial para toda la familia.

“Nosotros nos enteramos que había una convocatoria pública . Habíamos tomado la decisión de ir por este camino de la adopción. Entramos al Registro Nacional y ahí están las convocatorias que se agrupan por provincia. Íbamos viendo y comentando entre nosotros hasta que encontramos la que contaba que había seis hermanos . Decidimos mandar el mail”, rememora Marcos en una charla con Clarín .

El Juzgado de Familia N°3 de Misiones llevaba nueve meses intentando mediante convocatorias públicas que estos seis pequeños -que llevaban dos años en el hogar- fueran adoptados en conjunto .

El sueño parecía cada vez más lejano hasta que aparecieron Marcos Gallastegui y Estefanía Bello. La historia de amor desafió toda distancia .

En marzo de este, año la pareja inició los trámites en Buenos Aires para poder presentarse a la convocatoria, pero la burocracia les complicó los planes . En la segunda convocatoria se contactaron directamente con el juzgado.

Ahí la jueza Elizabeth Kiczka, que procuró que no los separen de ninguna forma, supo que Marcos y Stefi eran los indicados : habían dejado en claro que ya sentían a los seis como sus hijos .

El primer vínculo entre la pareja y los hermanitos fue a través de videollamadas . Luego vino el primer contacto en persona en el hogar donde se alojaban los nenes en Misiones. Todo fue natural desde el primer momento en que se vieron.

Finalmente, a mediados de junio estos hermanitos tuvieron el final feliz que merecían. Todos juntos bajo un mismo techo, con dos padres amorosos que los cuidan .

La mayor, que tiene 12 años, fue la que siempre luchó para que ese sueño fuera realidad . Ahora es el gran pilar que tienen sus padres para poder conocer en profundidad las necesidades de los más chiquitos. Las edades son muy variadas; el más pequeño tiene apenas 2 años y medio.

Marcos y Stefi se emocionan cuando dicen que ya no imaginan la vida sin ellos. “Hay un video de cuando les contaron. Ellos no lo podían creer. Y preguntaban: ' ¿Pero a todos juntos?, ¿nos quieren llevar a todos juntos?' . Ellos rezaban todas las noches para que pasara eso . Es muy emocionante el video”, cuenta Marcos.

“Fueron dos meses comprimidos de un montón de vivencias , de emociones, de conocerlos, de recuperar el tiempo perdido”, reflexiona. Estefanía también se emociona al hablar de sus hijos: “Nosotros sentimos que estamos con ellos desde siempre. Son nuestros hijos de siempre ”.

En estas semanas la vida dio un giro para todos los integrantes de la familia. Los chicos y sus papás ya tienen una rutina que arranca siempre con un desayuno todos juntos, y al vivir en un espacio amplio y con mucho verde pueden jugar y disfrutar de todo lo que los rodea sin preocupaciones. De a poco retomarán el colegio.

“Están en etapas distintas, entonces también uno tiene que estar atento a diferentes situaciones de lo que viven ellos o cómo lo procesan. La mayor (de 12 años) nos ha ayudado un montón con sus hermanos ; por ahí nos va diciendo o advirtiendo cosas que nosotros no sabíamos de antemano. Siempre la tuvimos de aliada. Eso también lo hace más fácil y más armonioso. Es muy inteligente y muy observadora”, cuenta Marcos, que además describe a su hija como una “gladiadora”.

La nena, cuenta la pareja, ayudó a ganar mucho tiempo con sus aportes. “De repente nos iba contando alguna cosa de uno o de otro, y todo eso a nosotros nos ayudaba para entender mejor cómo funcionaba la cosa o si se podía exigir más en algo o no, o simplemente comprender mejor los tiempos de cada uno”, destaca Marcos.

“La verdad es que se adaptaron bien y son muy cariñosos con nosotros. Son muy dados. Obviamente, hay un montón de cosas que mejorar y cada uno necesita distintas atenciones, pero en términos generales todo fue fluyendo muy bien y el vínculo es muy bueno ”, agrega Stefi.

La gente de la zona en donde viven colaboró un montón con cosas para los chicos como ropa, zapatillas, abrigos. Por ahora les están prestando una camioneta para poder moverse con los chicos, pero la idea es tener una propia que les permita estar todos cómodos.

“Nosotros tenemos un autito chico que no tiene ni baúl y es el que tenemos en la puerta de casa, y para ocho no se puede usar. Ese es uno de los cambios que van de la mano con la ampliación de la familia. Estamos tratando de conseguir esa movilidad ”, aclara Marcos.

La familia pide que se ponga en circulación la cuenta bancaria en la que están recibiendo donaciones para acercarse a la meta. El CBU es 0720454288000035720436 , el alias es marcosyestefi .

Marcos aclara que por ahora ellos tienen la guarda de los chicos, y que la sentencia de adopción sale recién a fin de este año . Por eso añade que tienen inconvenientes para poner a los chicos en un plan de obra social hasta que se cumpla este período, y pide ayuda o asesoramiento para poder tramitar esta cuestión .

La pareja es consciente de que este será el primer Día del Niño con sus hijos, y el primero de los seis hermanitos juntos con una familia .

Marcos comenta que en un momento para los pequeños la idea era muy lejana y cada vez que un compañerito del hogar era adoptado el dolor de no correr con la misma suerte era enorme para ellos . Toda esa angustia fue reconvertida en alegría y en amor.

“Estamos acá bajo el mismo techo. Ya no nos imaginamos la vida sin ellos ”, concluye.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín