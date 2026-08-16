Revelan nuevas fotos que muestran el vínculo de Pablo Toviggino con la mansión de Pilar

En medio de la investigación por un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de Pilar que se le atribuye al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , Pablo Toviggino , este domingo se conocieron nuevas fotos que vinculan al hombre cercano a Claudio "Chiqui" Tapia con la propiedad.

Las imágenes -reveladas por La Nación- fueron tomadas en el quincho de la lujosa vivienda antes de los allanamientos que ordenó la Justicia. Se trata de un espacio al que se accedía únicamente con huella digital . Allí, detalla la publicación, Toviggino habría guardado botellas de vino, champagne, whisky y gin.

Una de las imágenes ahora reveladas muestra que en una de las estanterías del lugar había una plaqueta en forma de medalla de la AFA, una lata de bebida con la imagen de Diego Maradona y una caja negra que llevaba impresa en letras plateadas el nombre del tesorero . A solo unos metros, había una réplica de la Copa del Mundo similar a la que la Selección Argentina obtuvo en Qatar 2022.

Según detalla la nota de La Nación, nada de esto fue encontrado por la Justicia ya que todo habría sido eliminado por laderos del tesorero horas antes del primer allanamiento que ordenó la Justicia.

Las nuevas imágenes también dan cuenta de la existencia de fotos personales de Toviggino dentro de la quinta ubicadas en una repisa junto a otra placa de AFA, unos adornos con forma de caballo y un sable de samurai como los que se popularizaron tras el éxito de los películas Kill Bill de Quentin Tarantino.

La publicación periodística de estas imágenes se da 48 horas después de que la Justicia le diera una buena noticia a Tapia y Toviggino: la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el viernes que la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de una mansión de Pilar quede a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay .

Tal como informó Clarín en base a fuentes judiciales, los jueces de la Sala I de Casación Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky resolvieron un conflicto de competencia. Los dos primeros habían sido recusados para no intervenir.

El conflicto se daba entre el juzgado de Campana y el tribunal Penal Económico 10, a cargo actualmente de Verónica Satraccia, y donde hasta este viernes se encontraba el expediente. Casación sostuvo que el delito de lavado de dinero es propio de la Justicia federal y no del fuero penal económico, que tiene una especialidad que no alcanza al blanqueo de activos. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia para que la causa siga en el fuero penal económico.

El pase de la causa a la justicia de Campana lo solicitaron los dos principales investigados Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte, quienes figuran como dueños de la propiedad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto y un galpón en el que se encontraron 54 autos de lujo y colección pero que no tienen la capacidad económica para comprarlos. La sospecha es que son testaferros de Toviggino porque en la propiedad se encontraron elementos del tesorero de la AFA y Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación con la que pagaba los Telepase de los autos.

El argumento es que la propiedad está en Pilar, donde tiene jurisdicción el juzgado federal de Campana y por lo tanto, si el lavado es sobre la casa, se debe investigar allí. También subyace la cercanía que muchas le asignan al juez González Charvay con la AFA y a la política de Pilar, donde además la asociación busca mudar su sede.

De hecho, el magistrado le reclama a otros jueces que le envíen expedientes donde se investiga a la AFA y a su presidente Claudio "Chiqui" Tapia por otros temas, como el manejo de los millonarios fondos en el exterior.

Con esta decisión, González Charvay volverá a tener el expediente y es el cuarto magistrado que pasa por la causa que se inició en diciembre pasado.

Fuente: Clarín