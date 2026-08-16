“Experto en paros”: Javier Milei se burló de Facundo Moyano tras el escándalo con su novia Candela Arizaga

El presidente Javier Milei se expresó por primera vez sobre el escándalo que atravesó recientemente al sindicalista y exdiputado Facundo Moyano , cuando su novia Candela Arizaga fue vista corriendo por Avenida Libertador con sus capacidades alteradas, durante la madrugada, a comienzos de agosto.

Esta vez no lo hizo hablando del tema en una entrevista, sino a través de un meme en sus redes sociales.

"Al final Moyanito terminó siendo un experto en paros como el padre", dice una imagen que compartió el Presidente en su cuenta de Instagram, donde apunta contra Facundo Moyano y también contra su padre, Hugo Moyano, histórico sindicalista de Camioneros y ex dirigente de la CGT.

Candela Arizaga fue encontrada el 4 de agosto corriendo, semidesnuda, con sus capacidades alteradas, en el barrio de Belgrano, mientras el ex diputado -su pareja- la perseguía por detrás. Inicialmente, Facundo fue detenido por la Policía por presunta privación ilegítima de la libertad.

Poco después fue liberado y a la semana rompió el silencio en una entrevista televisiva, donde dio su versión de los hechos. Aseguró que Candela llevó drogas a su departamento, las consumió y tuvo "un brote psicótico fuertísimo".

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A su vez, dijo que la joven tuvo un "paro cardíaco" que lo llevó a que le hiciera - según aseguró- prácticas de reanimación cardiopulmonar y se comunicó con el portero del edificio para que llame al 911.

Cuando Arizaga fue vista corriendo semidesnuda por Belgrano se especuló con una posible situación de violencia de género que fue desmentida por ambas partes. Moyano marcó que los investigadores no encontraron ninguna prueba para sustentar esas acusaciones.

Candela Magalí Arizaga, una modelo rosarina de 23 años, con quien Moyano se encuentra en pareja hace unos meses, dijo que ella tenía su "propia droga" y aseguró que no hubo "ninguna discusión ni nada por el estilo; ni siquiera tuvimos sexo”.

"Sentí que me perseguían cosas, como que alucinaba. Mi mente no estaba ahí, estaba en otro lado, yo quería huir", agregó.

Fuente: Clarín