Quién era Maximiliano Vandecaveye, el hombre que murió al ser embestido por una camioneta que volcó sobre la vereda en Mar del Plata

La Policía logró identificar a la única víctima fatal del brutal choque y vuelco de una camioneta contra un almacén en Mar del Plata este fin de semana, que dejó además varios heridos y el local destruido. Se trata de Maximiliano Nahuel Vandecaveye, un hombre de 36 años, oriundo de Corrientes, que había llegado a la ciudad balnearia para trabajar en la pesca.

Al momento del accidente estaba acompañado por su amigo Héctor Fernández, de 38 años, que también fue trasladado al hospital con heridas tras el accidente.

La identidad de Vandecaveye surgió tras la autopsia realizada por la Policía Científica e informada por el fiscal Germán Vera Tapia, de la fiscalía de Delitos Culposos al medio La Capital.

Según se indicó, la víctima fatal presentaba lesiones graves en los riñones y una hemorragia interna causada por aplastamiento tras el accidente que quedó registrado por varias cámaras de seguridad, donde se ve cómo Maximiliano y Héctor son impactados con la parte frontal de la camioneta Toyota Rav4 mientras estaban parados junto a la ventanilla del comercio.

En las inmediaciones del almacén de la calle Cerrito al 400 también había otros tres jóvenes de 17 y 18 años, que sufrieron traumatismos y fracturas, aunque ya fueron dados de alta.

A raíz del violento choque, Vandecaveye quedó aprisionado contra una reja y permaneció varios minutos inmóvil e inconsciente. Cuando llegaron las ambulancias todos fueron trasladados al HIGA, donde horas después se confirmó el deceso de Maximiliano, mientras que otra de las víctimas quedó internada para ser operada de la cadera.

El siniestro ocurrió a las 2:35 de la mañana del sábado en el barrio Las Avenidas y, de acuerdo a las primeras pericias, inició por una colisión entre un Volkswagen Gol Trend y la Toyota RAV4. El Gol habría chocado la parte trasera de la Toyota, lo que provocó que el conductor de ese segundo vehículo perdiera el control y volcara sobre una vereda atropellando a cinco personas .

“Cerca de las 2 de la mañana escuchamos un estruendo. Salimos a ver que había pasado y había una camioneta volcada. Había dos chicos tirados, uno entre la reja y la puerta y otro adentro del local. La Policía llegó rápido, pero la ambulancia tardó un rato. Lo que escuché es que la camioneta venía a 100 kilómetros por hora. Parece que lo tocaron en la esquina y chocó a mitad de cuadra”, había manifestado un vecino en diálogo con LN+.

Según consignó La Capital , los conductores de ambos vehículos dieron resultado negativo en el control de alcoholemia y ninguno presentó lesiones, por lo que no debieron ser trasladados.

Tras las primeras averiguaciones se abrió una causa bajo la caratula de “homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor”.

Amigos y familiares del correntino expresaron su dolor en redes sociales tras conocer la noticia e iniciaron una recaudación de fondos para solventar el traslado del cuerpo y el sepelio en Corrientes.

"Con profundo dolor nos toca despedir a nuestro querido amigo Maxi, quien falleció tras un trágico accidente en Mar del Plata”, señaló Guido Gómez en Facebook e informó que los allegados necesitan recaudar fondos para “solventar los gastos de traslado de su cuerpo y su sepelio”.

“Apelamos a la solidaridad de sus amigos, conocidos y de quienes puedan colaborar, por más mínimo que sea el aporte. Toda ayuda suma y es de gran apoyo para sus seres queridos en este doloroso momento”, expresó.

Fuente: Clarín