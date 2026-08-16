Cómo estará el clima en el feriado, el pronóstico del tiempo semanal del AMBA y las alertas meteorológicas del SMN para hoy

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad de Buenos Aires anticipa que el feriado de mañana, lunes 17 de agosto, estará fresco, nublado y con probabilidades de lluvias para la noche. Esta tónica cambiará recién a mitad de semana, según anticipa el organismo oficial, que también emitió una serie de alertas meteorológicas en varias provincias.

El domingo arrancó en el AMBA húmero y nublado, con la probabilidad de que se desarrollen chaparrones durante la tarde y con una máxima prevista de 18 grados .

Mañana, feriado nacional para conmemorar el paso a la inmortalidad del general José de San Martín , seguirá estando nublado y se esperan lluvias aisladas por la noche, con una rango térmico de entre 10 y 14 grados.

El martes 18 de agosto, primer día hábil de la semana, comenzará a bajar un poco la temperatura , con una mínima de 9 grados. Las chances de lluvia se mantienen durante todo el día y serán aún más altas durante la tarde y noche. La máxima será de apenas 12 grados.

El miércoles el termómetro seguirá en el mismo rango (9°-13°), pero la buena noticia es que dejará de llover y podría haber ratos de sol .

Lo que resta de la semana, al menos hasta el sábado, el pronóstico indica que habrá mínimas de 8 grados y máximas de entre 12 y 15 ; sin probabilidades de precipitaciones.

Este domingo hay alerta amarilla por tormentas en la zona este de Entre Ríos, que mañana se extenderán a Corrientes y Santa Fe.

También se desarrollaran frentes de tormentas en el norte y oeste ( Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, San Juan y Neuquén ), mientras que en Mendoza se esperan que fenómenos más fuertes con un nivel naranja de alerta.

Este domingo también hay alerta por nevadas en Neuquén y en Mendoza, que son de nivel amarillo aunque en el sur y centro mendocino se elevan a naranja.

"El área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 25 centímetros durante todo el período de alerta, pudiendo ser superados de manera localizada. No se descarta que, por momentos, la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada. En las zonas más bajas, la precipitación será en forma de lluvia", advierte el organismo oficial.

También se emitieron alertas de nivel amarillo por fuertes vientos en la franja cordillerana que va del norte de Jujuy hasta el norte de San Juan.

La zona será afectada hoy por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 130 km/h .

Finalmente hay alertas de nivel amarillo por Zonda en la zona central de Jujuy y Salta. Los vientos podrían desarrollar velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

La alertas amarillas del SMN anticipan posibles fenómenos meteorológicos "con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", por lo que se pide a la población que se informe sobre la situación en su zona.

En tanto, las alertas naranjas representan la necesidad de prepararse ante la posibilidad de que se desarrollen "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Fuente: Clarín