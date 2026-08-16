Investigan un ataque incendiario contra el Corralón Municipal de Villa Gesell: una cámara captó el momento en que arrojaron una bomba casera

ZONALES





Un incendio provocado durante la noche del viernes en el Corralón Municipal de Villa Gesell es investigado por la Justicia luego de que las cámaras de seguridad registraran el momento en que una persona arrojó desde el exterior un objeto que aparentaría ser una bomba incendiaria hacia el interior del predio.





El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en el establecimiento municipal ubicado sobre el Paseo 114, entre las avenidas 12 y 13.





De acuerdo con las imágenes incorporadas a la investigación, una persona se acercó al perímetro del lugar y arrojó hacia el interior un elemento con una mecha encendida, que aparentaría tratarse de una botella utilizada como artefacto incendiario.





El objeto cayó en un sector donde se encontraban acumuladas ramas y restos de material vegetal. Poco después, comenzó a desarrollarse el fuego, lo que permitió establecer una posible relación directa entre el lanzamiento registrado por las cámaras y el inicio del incendio.





Ante la emergencia, acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Gesell, que trabajaron en el lugar y lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran otros sectores del predio o construcciones cercanas.





Según la información disponible, no se registraron daños materiales de consideración.





La grabación de las cámaras se convirtió ahora en una de las principales pruebas de la investigación, ya que podría permitir reconstruir con mayor precisión la secuencia y aportar características de la persona que habría arrojado el artefacto.





La Justicia también analiza otros registros de videovigilancia y procura establecer si existen testigos que puedan aportar información para identificar al responsable.





El hecho es investigado como un posible ataque intencional y la causa quedó bajo intervención de la UFID N.º 7 de Villa Gesell, que deberá determinar quién arrojó el objeto incendiario, cómo fue preparado y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el episodio.