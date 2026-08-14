Un preso pidió una extracción de semen y su abogado hizo una presentación formal: “Sólo requiere un espacio reservado dentro de la unidad“

Jonatan Riquelme, un presidiario vinculado a una banda criminal, pidió permiso para una extracción de semen en la cárcel y así poder continuar con un tratamiento de fertilidad que había iniciado con su pareja , previo a caer preso. Su abogado hizo una presentación ante la Justicia y desde la Provincia le adelantaron su rechazo, aunque se aguarda por la resolución judicial.

"No estamos pidiendo salidas especiales, ni nada por el estilo. Sólo requiere un espacio reservado dentro de la unidad y que le permitan que ingrese un médico particular quien se hará cargo de las muestras", aclaró Mariano Scaglia, representante legal de Riquelme.

Por lo pronto, el pedido no prosperó. Desde el gobierno provincial adelantaron, a través del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, que se opondrá firmemente a la medida. Pero, todavía resta la definición judicial.

El abogado defensor detalló que el tratamiento de fecundación asistida "ya se había pagado" y que el hecho que haya caído detenido le hicieron "demorar el tratamiento". " No pedimos ningún traslado a ninguna clínica , no habíamos pedido absolutamente nada de lo que están diciendo desde la provincia. No fueron pedidos disparatados", justificó Scaglia.

Durante la entrevista realizada por Radio2, el letrado explicó que la extracción de semen "podría realizarse en el sector médico del penal de Piñero, respetando la privacidad y con los controles de seguridad necesarios que no conlleven peligro alguno", argumentó.

El imputado de 34 años cumple con una condena de ocho años de prisión por asociación ilícita y como está considerado como un interno de "alto perfil", tiene totalmente restringido el contacto con el exterior .

"No pedíamos que tuviera un contacto con el exterior, digamos de una visita íntima, porque obviamente por la reglamentación provincial hoy no se puede hacer. Lo que pedíamos es que se le diera un frasquito que no tuviera ningún tipo de contaminación, hiciera la muestra y se pudiera extraer", argumentó en la entrevista el abogado.

En tanto, el magistrado federal interviniente no opuso objeciones ante el pedido de Scaglia, aunque derivó la decisión a la magistrada provincial.

Scaglia señaló que inició el trámite hace un año solicitándolo directamente al Servicio Penitenciario. " Hicimos el pedido hace casi un año y hasta el momento no obtuve ninguna contestación. Si se podía hacer o no se podía hacer, porque nadie me dijo nada", contó Scaglia.

Por lo pronto, se aguarda que el área penitenciaria emita el informe de factibilidad requerido por la jueza, aunque la postura de la Provincia ya fue adelantada públicamente de forma negativa.

En paralelo, a Riquelme se le abrió otro frente de tormenta. Una joven afirma tener un hijo del ahora preso, y que iniciará acciones legales contra el detenido porque no cumple con la cuota alimentaria correspondiente.

Finalmente, Scaglia confió que "este tipo de cuestiones y solicitudes menores podrían resolverse de manera más ágil por la vía administrativa de las instituciones correspondientes. Sin tanto escándalo", cerró.

Fuente: Clarín