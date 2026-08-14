Un bolso náutico comprado por Internet, la pista que llevó al secuestro de media tonelada de cocaína que iba a Europa

" Fabricado en PVC para máxima impermeabilidad ", " correas premium para ajuste seguro ", "ideal para viaje en moto o náutica ". Con capacidad para 80 litros, y la promesa de no dejar pasar ni una sola gota de agua a su interior, el artículo -un bolso estanco- tentó a muchos... y también a una banda de narcos. Para ellos eran ideales en su plan: llevar droga a un buque en pleno Río Paraná.

Compraron varios, pero dejaron una huella que terminó delatándolos.

La clave estuvo en el secuestro de 35 kilos que se encontraron flotando dentro de un bolso estanco el 2 de enero pasado. No era un bolso "anónimo" ni común. Tenía una marca poco conocida y era del tipo que los navegantes usan para que su ropa de recambio no se les moje durante las travesías.

El bolso "KPS Road Trip 80L" marca Dryon (que guardaba los 30 panes de cocaína) había sido comprado por alguien, sólo había que reconstruir su derrotero comercial. Y se lo hizo, y se hizo tan bien, que llevó a cinco detenciones y al secuestro de media tonelada de cocaína durante el fin de semana último.

El primer paso fue llegar al fabricante, Kossok-Power Sport, que no tenía nada que ver con la droga. Como esta firma solo comercializa los bolsos por Mercado Libre, se revisó a los compradores que, en el último año, habían adquirido bolsos como el secuestrado y que tuvieran domicilio en CABA o la Provincia de Buenos Aires.

Entonces saltó algo muy muy extraño. Una sola persona había comprado 25 bolsos estancos Dryon color negro con capacidad para 80 litros a la firma Munich Sports. Por ellos pagó 1.249.749,75 pesos la noche del 18 de marzo de 2025.

Ese comprador, Sebastián Di Seri , un trabajador de la construcción de Quilmes Oeste, comenzó a ser vigilado y terminó preso junto a otras cuatro personas y 499 kilos de cocaína.

Los bolsos que había comprado por Internet llevaron a la droga y a poner nuevamente el foco en la Hidrovía y la contaminación de buques mercantes que parten a Europa o África.

El método se llama " Rip Off-Drop off " y es simple: la cocaína se lleva en una lancha hasta el buque y un empleado infiel la iza a bordo y la esconde. Una vez en destino, la otra parte de la banda la recoge de la misma manera, en aguas abiertas.

El 2 de enero pasado, un grupo de guardavidas que trabajaban en el Camping Americano de la ciudad de Monte Hermoso -Reserva Natural Pehuén Co- encontraron en la orilla un bolso. Cuando lo abrieron, descubrieron 30 panes de cocaína que resultaron pesar unos 35 kilos. Se cree que habían quedado a la deriva y la corriente arrastró el bolso hacia la orilla.

Los fiscales Diego Iglesias y Patricia Cisnero , de la Procuraduría de Narcocriminalidad ( Procunar ) esbozaron su teoría del caso:

"Ese bolso habría sido parte de un cargamento mayor que fue transportado por la organización narco criminal aquí investigada en una embarcación pequeña, a los fines de realizar una maniobra típica de contaminación de un buque internacional de gran porte, maniobra conocida con el nombre de “ rip off- drop of f” cuyas circunstancias de modo tiempo y lugar aún se desconocen", sostuvieron.

Ese es el bolso que había comprado Di Seri por Mercado Libre. Y siguiéndolo -y escuchándolo- a él se llegó al resto de la banda.

Todo concluyó el sábado 8 de agosto cuando la Prefectura sorprendió a cuatro hombres -Antonio Straccia, Jorge Miño, Eduardo Ayala y Damián Leyria- sobre la embarcación tipo semirrígido “Gran Brack” . Fue en el kilómetro 351 del Río Paraná margen izquierda, en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires.

A ellos les secuestraron 232 kilos repartidos en 7 bolsos estancos.

El 9 de agosto se ordenaron cuatro allanamientos, se detuvo a Di Seri y en un garage de la calle Laprida, en Ramallo, se secuestraron 8 bolsos idénticos al resto con otros 267 kilos de cocaína.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una causa llevada adelante por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Bahía Blanca, a cargo de María Gabriela Marrón, ante la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, la Procunar y el Departamento Investigaciones del Narcotráfico de la Prefectura.

El caso fue una demostración mas del auge de un método de tráfico, simple y efectivo, que los narcos usan cada vez más.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el 90% de la cocaína mundial proviene de América del Sur, con el 70% transportado a través de rutas marítimas.

Más: en el informe 2024 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas se destacó que, en Europa, la cocaína entra en el continente por diversas rutas, pero las grandes remesas se suelen enviar vía transporte comercial con destino a puertos marítimos europeos.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín