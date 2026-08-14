Horror en una barbería de Avellaneda: un adolescente de 15 años mató a un empleado tras una discusión

Un adolescente de 15 años asesinó este jueves a puñaladas a un joven de 26 años en una barbería de la localidad bonaerense de Dock Sud, en el partido de Avellaneda, tras una breve discusión.

El brutal crimen ocurrió este jueves 13 de agosto al mediodía en una barbería ubicada en la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en Dock Sud, y todo quedó registrado por una cámara de seguridad de local.

Según se ve en las imágenes, el adolescente llega hasta la puerta de la barbería e inmediatamente comienza a forcejear y pelear con el empleado.

Segundos después, mientras el joven de 26 años intenta cerrar la puerta para dar por terminada la pelea, el adolescente saca un cuchillo de su ropa y lo apuñala.

La víctima, identificada como Rodrigo Zurich, de 26 años, queda tendida en el piso y comienza a retorcerse del dolor.

En las imágenes captadas por las cámaras se ve que el resto de los empleados y clientes que están en el lugar tardan unos instantes en darse cuenta que Zurich estaba muy malherido.

Al notar que tenía una herida profunda, otro chico que estaba en el local sale corriendo a pedir ayuda.

Según precisó Diario Conurbano, el empleado fue trasladado de manera urgente al Hospital Fiorito de Avellaneda , donde falleció minutos después por las consecuencias que le produjo una profunda puñalada en el tórax.

En cuanto al adolescente, tras el ataque escapó del lugar, pero horas después fue detenido y se encuentra a disposición de la fiscal Natalia Milione, de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Avellaneda-Lanús, imputado por homicidio simple.

Fuente: Clarín