“Impresionados por lo que pasó”: Villa Devoto, el barrio “tranquilo” que despertó con un femicidio y no sale de la conmoción y el horror

Villa Devoto amaneció este jueves invernal golpeado por el horror. Fue por el femicidio de Romina Calvo , de 40 años, atacada a cuchillazos por su esposo, Walter Humberto Verón, de 56 años, en el dormitorio de su casa de Pedro Morán al 5200.

Ocurrió un rato antes de las 7, por lo que el movimiento rutinario del barrio cambió con la presencia de policías y bomberos frente a la casa donde de la víctima.

Hay vecinos que dicen que escucharon gritos y se enteraron de que la hija de la pareja, de 8 años, vio el crimen en los monitores que reflejan lo que captan las cámaras de seguridad, y que su hermano de 21 fue quien llamó al 911. En la calle quedaron las mancha de sangre que Verón dejó en su intento de escape, hasta que fue detenido en Morán y Alta Gracia.

Belén Caballero, empleada de la panadería La Esquina de la Medialuna (en Lope de Vega 5401), le contó a Clarín que su compañera Yianli había escuchado gritos cuando llegó al local, alrededor de las 7.

“En un principio ella no le prestó mucha atención en el momento y al ratito llegó la policía”, relató. Entre los gritos, alcanzó a escuchar algo parecido a un insulto. Esa zona de Devoto es de casas bajas, y a esa hora suena como un barrio que tranquilo que empieza a moverse, por lo que un grito puede interrumpir el silencio habitual.

En una barbería ubicada en Lope de Vega y Morán, Jonathan Ayala también se encontró con la noticia al comenzar la jornada. “Cuando abrí me enteré de esto. Mis clientes entraron desde temprano impresionados con lo que pasó , porque la mayoría son de la zona, del barrio”, contó a Clarín .

En la esquina de Lope de Vega y Pedro Morán, además de la cinta que cortaba la cuadra, llamaba la atención el despliegue policial y de personal de emergencias y el SAME. Un vecino que observaba el movimiento comentó a otro, en referencia a la situación de los hijos de la pareja: “Pero qué hijo de p..., pensá en la nena de 8 años. Ya está, le cagaste la vida viejo” .

Bernardo, conocido como “Polo”, vive desde hace 50 años en Devoto y tiene su casa a unos 50 metros de la vivienda donde ocurrió el crimen. “Ahora venía tranquilo el barrio. Hace unos años pasaban más cosas”, dijo, y recordó situaciones de inseguridad que había vivido o visto en la zona un par de años atrás. “Una vez me despertaron a la tres de la mañana con un revólver en la cabeza . Además, en la próxima cuadra, sobre Cantilo, hay un policía todos los días las 24 horas cuidando a una mujer por una perimetral ”, detalló para Clarín .

Ana Cristian, jubilada y vecina de Villa Devoto desde hace 70 años , vive aproximadamente a una cuadra de la casa de la pareja. “A veces me parece que estamos defendidos en la zona, pero esto fue un baldazo de agua fría. Cada 35 horas matan a una mujer, ¿cómo puede ser? ¿Para qué votamos? Gracias a Dios a mí nunca me pasa nada, ni a mi hija, pero nunca sabemos”, afirmó.

Luciano Vigna trabaja en un local de arte ubicado a media cuadra. Creció en esa zona y conoce desde toda su vida el movimiento del barrio: “Mis viejos son dueños de este local, así que crecí acá. Hace más de 20 años que básicamente vivo acá. El barrio suele ser muy tranquilo. Es un barrio residencial, hay mucha gente grande que vivió toda su vida acá. Esto que pasó nos sorprende a todos” , contó a este diario.

La noticia también tomó por sorpresa a quienes trabajan en Devoto pero viven en otros barrios. María Carla, vecina de Caseros, se acercó hasta la esquina después de ver el movimiento policial y quedó impactada. “No puedo creer que esto pasó acá . Escuché de este femicidio esta mañana en los medios y no sabía que era cerca de donde yo trabajo. Qué dolor por esa familia. Por esos chicos ”, afirmó.

Uno de los elementos que más llamó la atención cuando trascendió la noticia fue el sistema de cámaras instalado en la vivienda. Según fuentes con acceso a la investigación, había cámaras en distintos sectores de la casa, incluso dentro del dormitorio donde ocurrió el crimen . Fuera de la casa se puede observar por lo menos cinco que dan al frente y dos que apuntan al patio. Las grabaciones forman parte de los elementos que deberán ser analizados para reconstruir la secuencia del ataque.

La presencia de tantas cámaras en la propiedad contrasta con los relatos que hablan de un barrio "tranquilo". Eso llevó a investigar si existían denuncias previas por violencia de género o antecedentes entre la víctima y el acusado.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N° 79, encabezada por Carolina Petracca.

Este jueves, en las cuadras alrededor de Pedro Morán al 5200, el femicidio se instaló en cada conversación de la zona. Para los vecinos que conocen desde hace décadas las calles de Villa Devoto, la noticia quebró de golpe la rutina de una mañana fría que había comenzado como cualquier otra.

Redactora de Sociedad. fargañaraz@clarin.com

Fuente: Clarín