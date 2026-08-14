Más de 3.600 días de licencia laboral en 18 años: denunciaron a un director de escuela rural en Misiones por defraudación al Estado provincial

Fueron 3.363 días de licencia laboral a lo largo de 18 años . Es decir, la mitad de ese plazo total, o como si se disfrutara de un semestre de vacaciones al año. Ese curioso (o sospechoso) régimen presencial tan laxo es el que gozó Juan Carlos Kategora desde que fue designado director de una escuela rural en la provincia de Misiones. Tras ser descubierto hace pocos días Kategora presentó su renuncia al cargo, pero se le inició un sumario administrativo y un diputado provincial lo denunció penalmente.

El Consejo General de Educación de Misiones (CGEM) aceptó esta semana la renuncia de Kategora, que era director de la Escuela 733 de Colonia Paraíso -ubicada a unos 40 kilómetros del casco urbano de San Vicente-, cargo por el que percibía un adicional del 80 por ciento por zona desfavorable.

Pero resolvió continuar adelante con el sumario abierto para revisar la documentación que el funcionario presentó a lo largo de los años para solicitar sus licencias, y además analizará una posible incompatibilidad laboral ya que Kategora estaría también empleado en Energía de Misiones (EMSA), la empresa eléctrica provincial.

La presidenta del CGEM, Daniela López, reconoció una “falta de control profundo” en el área de Salud Laboral y señaló que el análisis alcanzará a los procedimientos utilizados por las juntas médicas, las áreas de personal y las supervisiones escolares.

Al sumario del CGEM se agregó que en las últimas 24 horas el diputado provincial Cristian Gabriel Castro presentó una denuncia penal para que se investigue la posible comisión por parte de Kategora de los delitos de defraudación en perjuicio de la Administración Pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.

Castro sostuvo que se debe investigar no sólo las licencias otorgadas -correspondientes a enfermedades comunes, atención de familiar enfermo, tratamientos prolongados y períodos de cambio de tareas, entre otros conceptos-, sino también la correspondencia entre las constancias administrativas, la efectiva prestación de tareas y los haberes percibidos durante ese período.

En su denuncia, el legislador pide que se solicite a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre eventuales viajes al exterior realizados por Kategora entre 2006 y 2026. La existencia de esos viajes fue incorporada como elemento para que la Justicia determine si existe alguna relevancia penal, pero por sí misma no acredita la falsedad de una licencia médica.

El director de escuela solía publicar en sus redes sociales fotos de sus viajes alrededor del mundo, entre ellos uno que realizó hace algunos años a Emiratos Árabes Unidos.

Fuente: Clarín