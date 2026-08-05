Un policía lucha por su vida luego de ser baleado a quemarropa por un delincuente cuando intentaba identificarlo

El subteniente Maximiliano López , integrante del Comando de Patrullas de Luján, permanece internado en estado crítico tras haber recibido dos disparos durante un violento enfrentamiento con un delincuente con un extenso historial criminal.

El agresor, identificado como Carlos Daniel Jara , de 34 años y conocido en el ambiente delictivo como “Danielito El Terrible”, fue detenido poco después del ataque y permanece internado bajo custodia policial.

El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en el barrio Fonavi, cuando efectivos policiales que realizaban tareas de prevención junto a una patrulla municipal intentaron identificar a los ocupantes de una motocicleta que circulaba por la calle Sor Josefina, entre Saavedra y Urquiza.

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Según pudo reconstruir LA NACION , los sospechosos intentaron escapar y se inició una breve persecución. Los efectivos lograron interceptar el rodado y reducir al conductor. Sin embargo, cuando ya estaba en el suelo, el hombre extrajo un revólver y abrió fuego a quemarropa contra los policías.

Los uniformados respondieron con sus armas reglamentarias, mientras el atacante y la mujer que lo acompañaba escapaban a pie y abandonaban la motocicleta.

La peor parte del enfrentamiento la sufrió López, integrante del Comando de Patrullas de Luján. De acuerdo con los partes médicos, uno de los proyectiles le atravesó la pierna izquierda y le provocó una fractura de fémur . El segundo ingresó por la axila derecha y quedó alojado a la altura de la séptima vértebra cervical, a apenas un centímetro y medio de la médula espinal . Además, un tercer disparo impactó de lleno en el chaleco antibalas que llevaba colocado sobre el pecho, una protección que resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

Inicialmente fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Luján, donde logró ser estabilizado. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado a la Clínica Fitz Roy, en la ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas su cuadro se agravó. Fuentes médicas indicaron que López debió ser intubado y permanece internado en terapia intensiva . La ubicación del proyectil, alojado cerca de la tráquea y de la columna cervical, mantiene en máxima alerta a los profesionales que lo atienden.

Tras el tiroteo, efectivos del Comando de Patrullas, otras dependencias policiales y la DDI Luján desplegaron un amplio operativo cerrojo en la zona.

Pocos minutos después localizaron a Carlos Daniel Jara escondido en el patio trasero de una vivienda situada sobre la calle Roux al 300, en el barrio Sarmiento. El sospechoso también presentaba una herida de arma de fuego producto del enfrentamiento y fue trasladado al hospital local, donde quedó internado bajo custodia policial.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron un revólver sin numeración visible, que será sometido a pericias balísticas a cargo de Gendarmería Nacional por disposición de la Fiscalía N° 10 del Departamento Judicial Mercedes, que instruye una causa por “tentativa de homicidio y resistencia a la autoridad” .

La detención volvió a poner en escena el extenso prontuario de Jara, un nombre conocido tanto por los investigadores como por los vecinos del barrio Fonavi.

Según consignó el medio local elcivismo.com.ar , su historial comenzó a adquirir notoriedad en 2010, cuando, con apenas 18 años, fue detenido por una seguidilla de robos cometidos en comercios, viviendas y contra transeúntes en distintos puntos de Luján. Aquella sucesión de asaltos le valió el apodo de “Danielito El Terrible” .

Cinco años más tarde volvió a quedar en el centro de una investigación por el homicidio de Lucas Silvano Martínez Montenegro. Permaneció prófugo durante 69 días hasta ser capturado , aunque posteriormente recuperó la libertad luego de que un tribunal lo absolviera por falta de pruebas suficientes.

Con el paso de los años acumuló nuevas causas por hurto de ciclomotores, robo calificado en poblado y en banda, robo simple, amenazas, lesiones, usurpación e infracciones a la Ley de Drogas, antecedentes que figuraban en los registros policiales hasta 2025, antes del episodio que vuelve a tenerlo como protagonista.

Fuente: La Nación