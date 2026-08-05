Manuel Borrás: “Siempre creímos que los españoles teníamos una deuda amorosa con este continente que nos ha dado tanto”

Este jueves, a las 18, en el Salón Leopoldo Lugones de la Academia Argentina de Letras (AAL, Sánchez de Bustamante 2663) el editor español Manuel Borrás Arana (Valencia, 1952), a cargo del reconocido sello Pre-Textos con Manuel Ramírez Giménez y Silvia Pratdesaba, brindará la conferencia “Lecturas compartidas: experiencias de un editor español con la literatura argentina”. Será presentado por el presidente de la AAL, el escritor Rafael Felipe Oteriño . Por su coherencia, catálogo y compromiso con la calidad, Pre-Textos es una referencia en el panorama cultural hispanoamericano.

En Pre-Textos se publicaron poemarios, ensayos y narraciones de autores argentinos como Olga Orozco, Alberto Girri , Francisco Madariaga, Héctor A. Murena, Antonio Porchia, Roberto Juarroz, Hugo Padeletti y Mirta Rosenberg ; y de María Negroni, Jorge Fondebrider, María Teresa Andruetto, Arturo Carrera , Pablo Romero, Bárbara Alí, Alejandro Crotto, Diego Rodríguez Reis , Ariel Magnus, Enrique Solinas y Pablo Colacrai ( El paraguas de Chéjov es una de las diez semifinalistas del Premio Fundación Medifé Filba de Novela), entre otros.

También Oteriño, con Lo que puedes hacer con el fuego , integra el catálogo de la editorial valenciana. “Antes que un destacado editor, Manuel es un exquisito lector y, como tal, exigente con las traducciones de los libros que edita –dice el presidente de la AAL–. Sus novedades, que ya sobrepasan las dos mil, son el resultado de una cuidadosa elección y programación, en la que la poesía tiene un papel relevante. La Academia, integrada y visitada por escritores, filólogos y lingüistas, recibe al otro protagonista de las palabras y el libro: al editor”. Finalizada la charla sobre su experiencia como editor y su vínculo con la literatura argentina, Borrás conversará con el público.

Se quedará hasta el domingo en la ciudad de Buenos Aires. “Vine, primero, a ver a mis amigas y amigos, y después a corresponder a los homenajes que nos hacen por el cincuentenario de Pre-Textos –señala–. Nos celebró el Centro Cultural de España por inducción de Irma Emiliozzi y el plácet de su directora. Nos han celebrado también en la Universidad de Buenos Aires, compartiendo mesa redonda con mis colegas de Salta el Pez y Mansalva. Y este jueves me hará lo propio la Academia Argentina de Letras por invitación expresa de su presidente. Debo decir que casi se nos celebra más en esta orilla que en la mía. Y huelga decir nuestro agradecimiento a ello”. Es probable que regrese en octubre, donde será agasajado en la Universidad del Salvador y la Universidad Católica Argentina.

“La poesía argentina ha sido siempre objeto de interés en la península ibérica, aunque como siempre con sus altibajos –dice–. Es decir, América a menudo, y siento decirlo, es objeto de deseo siempre que nos ofrezca réditos. Algo bastante triste. ¿Por qué Venezuela ha dejado de tener interés o lo tiene relativa y parcialmente hoy? Pues porque ha dejado de ser cliente. La cultura debería de estar muy por encima del interés inmediato y coyuntural. Nunca deberíamos someterlo a los vaivenes coyunturales o las modas , cuya única virtud, por cierto, es que pasan pronto de moda y sin dejar rastro. Nuestro interés por la cultura de verdad debería apuntar más alto”.

“El mercado, como de costumbre, está mareado –observa sobre el mundo del libro en su país–. No es de extrañar cuando está, como está, sujeto a la vertiginosa velocidad de la novedad. En un momento además, por paradójico que suene, en que no cabe ya la necesidad de ninguna novedad”.

En la tierra natal de Góngora y Quevedo, sin embargo, existe un “interés indudable” por la poesía. “Menos del que a mí me gustaría que hubiera, pero es de todos conocido, como nos decía Juan Ramón Jiménez , que la poesía se dirige a una inmensa minoría ”.

En cincuenta años, el perfil de Pre-Textos ha cambiado muy poco. “Nosotros siempre hemos apostado por lo mismo, por aquello que creíamos que era buena literatura, y punto –afirma Borrás–. Además, e insisto, siempre hemos creído que los españoles teníamos una deuda amorosa contraída con este continente que nos ha dado tanto , desde el Descubrimiento hasta el asilo que prestó a la diáspora de nuestro exilio republicano tras la última guerra civil en la península. La demostración de que seguimos siendo quienes fuimos la tenemos en, que a día, continuamos editando y agotando libros que editamos a finales de los años setenta”. La política de traducciones del sello no se restringe a España. “Entendemos que los tonos distintos de nuestra lengua la enriquecen, algo que no suele ser habitual en mi país”, dice.

Para este editor, que recibió de manos del rey Felipe VI la medalla de oro al mérito por su labor cultural, uno de los mayores logros es que los tres fundadores sigan juntos. “ El otro gran milagro es la supervivencia por cincuenta años de un proyecto como el nuestro ”, agrega. En 1997, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara premió a Pre-Textos por su labor editorial y cultural.

“Desde el principio, la editorial se ha financiado de nuestro patrimonio –responde–. No ha sido una empresa cultural muy bienquista por las instituciones, dado que el apoyo que ha recibido ha sido más bien cicatero. Nunca se nos perdonó el no estar adscritos a partidos, capillas, etcétera. La libertad se paga cara. Y jamás hemos sido mercenarios; nunca le cobramos a nadie por publicar”. La tirada promedio es de mil ejemplares. “Se está reduciendo en toda la industria editorial”, apunta.

En Pre-Textos trabajan cinco personas y otras cinco como colaboradores externos. “Siempre fuimos la admiración de los colegas al saber que con un grupo tan reducido de gente hayamos podido conseguir las metas alcanzadas”, se enorgullece. Entre los “best sellers” del sello figuran Las voces de Marrakech , de Elías Canetti (“lo publicamos poco antes de que recibiera el Premio Nobel de Literatura”), la obra del pintor y escritor español Ramón Gaya y las prosas poéticas de Las cosas del campo , del español José Antonio Muñoz Rojas. Próximamente, Pre-Textos publicará un poemario de la argentina Susana Villalba .

En diciembre, la Universidad de Valencia inaugurará la exposición Un erizo, tres juncos, dos rocas , en homenaje a Pre-Textos con materiales del fondo bibliográfico, portadas, una película y obras de la colección de arte de la editorial. Mientras tanto, Borrás, Pratdesaba y Giménez Ramírez se preparan para celebrar el centenario de la Generación del 27, donde brillaron poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti , Vicente Aleixandre, Pedro Salinas y Gerardo Diego, entre otros.

Fuente: La Nación