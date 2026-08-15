Un estudio del CONICET reveló cómo evolucionaron las ballenas y los delfines durante 50 millones de años

Un equipo de científicos argentinos del CONICET y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reconstruyó cómo ballenas, delfines y otros cetáceos transformaron su relación con el ambiente a lo largo de los últimos 50 millones de años . El estudio, publicado en la revista internacional Nature Communications , propone un nuevo enfoque para comprender la evolución de estos animales .

La investigación analizó de manera conjunta la evolución de las especies y los roles que ocuparon dentro de los ecosistemas marinos. Para eso, los especialistas utilizaron modelos cuantitativos y una extensa base de datos que reúne información sobre cetáceos fósiles y actuales . El trabajo incluyó variables como el tamaño corporal, la alimentación, las capacidades auditivas y el ambiente en el que vivieron.

“Nuestro trabajo consistió en cuantificar la evolución de los cetáceos a lo largo de 50 millones de años” , explicó Mónica Buono, investigadora del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), quien integra el equipo. El análisis permitió relacionar la aparición y desaparición de especies con los cambios en sus características ecológicas y observar cómo se modificó el espacio que ocupaban dentro de los ecosistemas .

Los investigadores identificaron tres grandes etapas para comprender esta transformación . La primera se ubica entre el Eoceno y el Oligoceno , hace unos 33 millones de años, cuando los antepasados de los cetáceos completaron su transición desde ambientes terrestres hacia una vida completamente acuática.

El segundo momento ocurrió entre el Oligoceno tardío y el Mioceno temprano , hace aproximadamente 23 millones de años. Durante ese período aparecieron las ballenas con barbas a partir de formas que todavía tenían dientes , mientras que los odontocetos , el grupo que incluye a delfines, marsopas y cachalotes, desarrollaron y diversificaron sus sistemas de ecolocalización.

Finalmente, durante el Plio-Pleistoceno , hace unos 2,58 millones de años, desaparecieron numerosos linajes . Sin embargo, ese proceso de extinción no eliminó las principales funciones ecológicas que los cetáceos habían desarrollado y permitió que se consolidara la diversidad de ballenas y delfines que existe actualmente .

Uno de los resultados que más llamó la atención del equipo fue la diferencia entre la diversidad taxonómica, que es la cantidad de especies, y la diversidad ecológica. Durante el Mioceno hubo una gran cantidad de especies, pero estas no necesariamente ocupaban una variedad proporcional de nichos . En cambio, durante el Plio-Pleistoceno desaparecieron numerosos linajes sin que se produjera una pérdida equivalente de las funciones que cumplían dentro del ecosistema .

Para los investigadores, esto indica que la estabilidad de un ecosistema no depende exclusivamente de cuántas especies lo integran, sino también de que permanezcan determinadas funciones , como la de los grandes animales filtradores o la de los principales depredadores.

El estudio también mostró que algunas innovaciones evolutivas tuvieron un peso decisivo en la historia posterior de los cetáceos . Una vez que aparecieron las barbas en las ballenas o la ecolocalización en los odontocetos, esas características se mantuvieron durante millones de años y condicionaron los caminos evolutivos posteriores. “No tuvieron cambios drásticos (...) sino que mantuvieron ciertas especializaciones” , señaló Mariana Viglino.

La publicación, cuyos autores pertenecen al CONICET, la UNLP y distintas instituciones científicas argentinas, busca convertirse así en un nuevo punto de referencia para estudiar cómo los cetáceos lograron adaptarse, diversificarse y sobrevivir a grandes cambios ambientales y extinciones a lo largo de millones de años.

Fuente: La Nación