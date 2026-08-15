San Lorenzo recibe a Unión luego de una semana de tensiones “coronada” con la visita de la barra brava al plantel

San Lorenzo recibe a Unión en el Nuevo Gasómetro en un encuentro de la quinta fecha del Torneo Clausura. Lo hace en medio de un clima de tensiones, impulsado por la derrota del fin de semana último en el clásico ante Huracán, por 2 a 0. La reprobación, los insultos y los cánticos hostiles se impusieron desde que los futbolistas locales salieron al campo de juego a realizar el calentamiento previo y se intensificaron en los minutos previos al comienzo del partido.

A partir de la dolorosa caída con el rival de toda la vida, la semana se vivió con mucho nerviosismo, y terminó con la visita de la barra brava al plantel azulgrana, que incluyó una conversación con el director técnico, Néstor Pipo Gorosito.

Sin Orlando Gill, expulsado ante Huracán por la agresión a Lucas Blondel, el arco está custodiado por el experimentado José Devecchi. Gorosito metió mano y realizó otros cinco cambios: salieron del equipo De Ritis, Córdoba, Río y Gulli (lesionado), y son titulares Rodríguez Pagano, Álvarez, Perruzzi y Reali.

El Ciclón busca revertir un mal comienzo de torneo, con 1 triunfo (ante Gimnasia de Mendoza) y 3 derrotas (Lanús, Central Córdoba y Huracán) que lo mantienen último en su zona y en el lote de los 10 de abajo en la tabla anual.

Unión, por su parte, tuvo un comienzo irregular, entendible por el recambio que sufrió el plantel, que había hecho un buen Torneo Apertura. Empató con Platense, cayó con Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba y venció a Lanús.

El encuentro comenzó con un San Lorenzo decidido a lastimar al rival, sobre todo por el lado de Juan Pablo Álvarez, el hombre que llegó de Gimnasia de Mendoza en este mercado de pases.

Unión sufrió tempranamente la baja de Ignacio Malcorra, que con una lesión muscular pidió el cambio a los 17 minutos; fue reemplazado por Luna Diale.

Inmediatamente llegó la primera polémica de la tarde. Una entrada peligrosa de Menossi a Perruzzi terminó con amarilla para el jugador de San Lorenzo, aunque quedó la sensación de que podía haber sido roja.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación