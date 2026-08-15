Así quedó la tabla de posiciones del grupo de las Leonas en el Mundial 2026, tras el empate vs. Estados Unidos

La selección argentina de hockey sobre césped femenino empató 1 a 1 con Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026. Las Leonas estuvieron imprecisas en zona ofensiva y no lograron superar a un seleccionado norteamericano que se autoconvenció de que podía rescatar puntos ante uno de los máximo favoritos al título. El próximo partido será el lunes a las 12 frente a Alemania, por la fecha 2 del Grupo B.

En la previa de este compromiso, Alemania derrotó a Escocia por 3 a 0 en el otro partido de la primera jornada de la zona B gracias a las anotaciones de Yani Zhong, Johanna Hachenberg y Lynn Krings. Con estos resultados, el combinado germano quedó momentáneamente como único líder de la tabla de posiciones seguido de la Argentina y Estados Unidos, con un punto cada uno, mientras que el conjunto escocés aún no sumó unidades.

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Fuente: La Nación