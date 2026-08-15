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Así quedó la tabla de posiciones del grupo de las Leonas en el Mundial 2026, tras el empate vs. Estados Unidos

Redacción CNM agosto 15, 2026

La selección argentina de hockey sobre césped femenino empató 1 a 1 con Estados Unidos en su debut en el Mundial 2026. Las Leonas estuvieron imprecisas en zona ofensiva y no lograron superar a un seleccionado norteamericano que se autoconvenció de que podía rescatar puntos ante uno de los máximo favoritos al título. El próximo partido será el lunes a las 12 frente a Alemania, por la fecha 2 del Grupo B.

En la previa de este compromiso, Alemania derrotó a Escocia por 3 a 0 en el otro partido de la primera jornada de la zona B gracias a las anotaciones de Yani Zhong, Johanna Hachenberg y Lynn Krings. Con estos resultados, el combinado germano quedó momentáneamente como único líder de la tabla de posiciones seguido de la Argentina y Estados Unidos, con un punto cada uno, mientras que el conjunto escocés aún no sumó unidades.

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Fuente: La Nación


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