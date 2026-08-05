Un bebé de 9 meses murió tras comer banana con veneno para ratas: La madre fue detenida

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La Policía de São Paulo investiga la muerte de Dante Chiquinelli Marcatto, un bebé de 9 meses que habría fallecido luego de ingerir una banana pisada mezclada con veneno para ratas. La madre del niño, Giovanna Chiquinelli Marcatto, fue detenida como sospechosa del crimen, aunque niega haber cometido el hecho.

El caso ocurrió en Sapopemba, en la zona este de São Paulo. Según la investigación, el martes Giovanna llevó a su hijo al Hospital Estadual de Vila Alpina luego de que el bebé presentara dificultades para respirar. La criatura murió esa misma noche y la Policía registró el caso inicialmente como una muerte sospechosa.

El examen forense indicó que el niño habría sido envenenado. Los análisis detectaron la presencia de “semillas azuladas” en el estómago de Dante, similares a las del producto conocido como “veneno girasol”, un tipo de raticida.

De acuerdo con el informe policial, la ingestión del veneno habría ocurrido aproximadamente tres horas antes de la muerte, coincidiendo con el horario en el que la madre le habría dado banana pisada al bebé.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron mamaderas, teléfonos celulares y la agenda escolar del niño. Además, localizaron el comercio donde presuntamente Giovanna habría comprado el veneno. Las cámaras de seguridad del pet shop fueron incorporadas a la investigación y, según la Policía, reforzaron las sospechas contra la mujer.

La Justicia de São Paulo mantuvo este jueves la prisión temporal de Giovanna, que fue decretada por 30 días, mientras continúan las pericias y la toma de declaraciones a testigos.

La causa fue caratulada como homicidio calificado. La Policía también realizó diligencias en la guardería donde permanecía Dante y en domicilios de familiares para intentar determinar cómo ocurrió la muerte y quién habría colocado el veneno en los alimentos del bebé.

La defensa de Giovanna todavía no se había pronunciado públicamente sobre el caso.