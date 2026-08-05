El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre

ROMA.- Ya es oficial: el papa León viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, confirmó este miércoles el Vaticano.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, dijo el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

Pocos minutos después del anuncio del Vaticano, el Gobierno celebró oficialmente la visita. A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, Javier Milei expresó que la llegada de León XIV constituye “un acontecimiento histórico para todos los argentinos” y destacó que será “una oportunidad para renovar los históricos lazos entre la República Argentina y la Santa Sede”.

En el texto, el Ejecutivo sostuvo que el viaje del Pontífice representa “un reconocimiento al pueblo argentino” y aseguró que trabajará junto con las autoridades eclesiásticas para garantizar el desarrollo de la visita. Además, ratificó su disposición a recibir al Papa “con el honor y la hospitalidad que merece el sucesor de San Pedro”.

El Presidente también hizo lo propio con una publicación en su perfil. “La Argentina va a recibir al Papa”, introdujo, con emojis de leones. “Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principios de año”, agregó y destacó: “Una visita histórica para todos los argentinos”.

Los obispos argentinos también emitieron un comunicado para celebrar el anuncio del viaje de León XIV. “Invitamos a todas las comunidades, junto con sus pastores, a prepararse desde ahora para que en este encuentro volvamos a descubrir la alegría de caminar juntos, llevando el Evangelio a cada rincón de nuestra tierra”, escribieron en un texto al que accedió este medio.

Fue un anuncio que se esperaba desde hace semanas , ya que se había anticipado extraoficialmente esta visita y se sabía que el Vaticano ya había enviado equipos de avanzada para comenzar a planear toda la logística y seguridad implícitas en el periplo. Tal como había informado LA NACION en junio pasado, el Pontífice estará en la Argentina poco más de tres días . Arribará al país después de celebrar el domingo 8 de noviembre la festividad de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, cuya imagen se encuentra en la catedral de Florida del país oriental.

Con esta visita el papa León cumplirá un anhelo de su predecesor , el papa Francisco , que nunca llegó a hacer el tan esperado viaje a su madre patria por problemas de agenda y por haber priorizado países de la periferia, nunca antes visitados.

La peregrinación llegará después de 39 años de la última visita de un pontífice al país: san Juan Pablo II (1978-2005) , en efecto, estuvo dos veces: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987, cuando se celebró la primera Jornada Mundial de la Juventud.

Desde el comienzo de su pontificado, León XIV —el primer papa agustino y el primer pontífice nacido en Estados Unidos, aunque con más de la mitad de su vida sacerdotal desarrollada en Perú— dejó en claro que quería viajar a América Latina, en especial al país donde fue misionero y obispo —enviado por Francisco— y del que también obtuvo la ciudadanía en 2015, al convertirse en el número dos de la Conferencia Episcopal Peruana.

En su primera audiencia, que, como es tradición, fue con los medios de todo el mundo que cubrieron el cónclave que lo eligió el 8 de mayo de 2025, el Papa, al saludar a una periodista peruana, Paola Ugaz, que le regaló una colorida chalina y con quien se sacó una foto, le hizo saber que tenía intenciones de volver al país donde dejó el corazón. “Esperen pronto noticias mías” , había adelantado.

No sorprende, por eso, que la etapa peruana sea la más extensa de toda la gira. Allí visitará Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa entre el 11 y el 17 de noviembre, casi una semana.

Más allá de su edad (cumplirá 71 en septiembre próximo) y buen estado físico, es sabido que León es un papa al que le gusta viajar, por lo que se descuenta que este primer viaje a América Latina será el puntapié inicial de otros viajes al continente. Brasil, México y otros países ya cursaron sendas invitaciones. Sin contar que el propio Pontífice días atrás, en una breve entrevista , admitió que no descartaba un viaje a Estados Unidos, su madre patria. “Me verán allí. Por casualidad, hoy estábamos revisando el calendario para los próximos dos años. Todavía no hay nada definitivo, pero sin duda espero estar allí pronto”, dijo a NBC Telemundo.

Aunque también siempre fue invitado por los obispos y cardenales que participaron de su elección, la cancillería argentina trabajó arduamente desde el primer día para que se concretara esta visita , la gran asignatura pendiente del papa Francisco. Debido a incomprensiones y manipulaciones políticas y mediáticas, el primer Papa argentino tuvo una relación complicada con los diversos gobiernos de su país, más allá de su profundo amor por su tierra.

Tras su asunción oficial del ministerio petrino, el 19 de mayo del año pasado, el papa León XIV tuvo su primera bilateral con el excanciller argentino, Gerardo Werthein , que fue el primero en invitarlo al país. Poco después, en junio, volvió a ser invitado por el presidente, Javier Milei, cuando se reunieron por primera vez en el Vaticano. Sumando presión, en febrero de este año fue el canciller Pablo Quirno quien le entregó al pontífice una carta de invitación, firmada por el presidente Milei, al saludarlo brevemente al final de la tradicional audiencia general de los miércoles, en el Aula Pablo VI del Vaticano.

Más allá de que para el gobierno libertario la visita del Papa resulta un triunfo de por sí, también es de esperar que León XIV, que con sus formas y estilo, sigue adelante la huella de su predecesor y, sobre todo, de la doctrina social de la Iglesia, en la Argentina envíe mensajes contundentes en contra de la polarización política, los mensajes cargados de odio y en favor del diálogo, la paz, la justicia social, el multilateralismo y los descartados.

La gira sudamericana será el sexto viaje internacional de León XIV, que ya estuvo en Turquía y el Líbano a fin del año pasado; en el principado de Mónaco en marzo de este año; en una gira por África (Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial) en abril; en España, en junio; y que viajará a a Francia a fin de septiembre.

Fuente: La Nación