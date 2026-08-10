Terremoto en Colombia: cuáles son las zonas afectadas

Un fuerte terremoto se reportó en Colombia este lunes 10 de agosto. El sismo, que comenzó a las 7.34 (hora local) y tuvo una magnitud de 7,4, se sintió en varias ciudades del país y generó evacuaciones preventivas en edificios y zonas residenciales de la capital. Tras el movimiento, las autoridades informaron que hay al menos 47 muertos, además de heridos de gravedad y daños significativos en edificaciones. En Cali hay al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas.

De acuerdo al comunicado oficial del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro fue San José del Palmar en el departamento de Chocó, al oeste del país. Aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. En tanto, el sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros y fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

De acuerdo a lo informado por el medio colombiano El Tiempo, el temblor se reportó en diferentes ciudades, como Bogotá, Medellín, Manizales, Neiva, Cali , entre otras. El terremoto también se sintió en los países vecinos Ecuador y Panamá y Venezuela.

Durante la mañana de este lunes, en Bogotá se percibió con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos.

Luego de que se activaran las alarmas de emergencia en algunas residencias, muchas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro. En varios edificios, los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF

Casi una hora después del sismo, a las 8:18, el SGC reportó otro evento de magnitud 4,6 y de profundidad superficial en el municipio de Nóvita, también en Chocó. A la misma hora, otra réplica sucedió en San José del Palmar con magnitud de 4,8 y profundidad 88 km. En nueve departamentos se sintió la actividad sísmica , aunque las autoridades están a la espera de reportes para conocer la magnitud de las afecciones.

A través de su cuenta de X , la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, informó que en Quibdó, la capital de ese empobrecido departamento, hay “heridos” y “daños graves en las edificaciones”.

“Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones . Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, dijo la mandataria.

Por su parte, el alcalde de Cali, la tercera ciudad más grande de Colombia, también informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones.

“Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas , ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, explicó el alcalde Alejandro Eder.

El Servicio Geológico Colombiano convoca a la población a recolectar información relacionada con el área en la que se sintió un sismo y los efectos que causó. Con esta información se evalúan las intensidades y se mejora la comprensión del riesgo sísmico.

El flamante presidente colombiano Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, se refirió a la situación de esta mañana en el país.

“He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados ”, esperó el mandatario e su cuenta de X.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado…

Además, dijo: “Le he solicitado al director de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por las Patria!“, finalizó su publicación.

Fuente: La Nación