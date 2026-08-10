River Plate vs. Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River Plate, en medio de su profunda crisis deportiva, tiene previsto visitar el próximo miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero el partido está en vilo por el terremoto que sacudió este lunes al oeste de Colombia. El juego está programado a las 21.30 (hora argentina) y, de concretarse, se desarrollará en el estadio el Campín de Bogotá con transmisión en vivo de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el venezolano Jesús Valenzuela , el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 2.35 contra 3.20 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a también a 3.20.

La situación que afecta a buena parte del territorio cafetero y cuya gravedad aumenta hora a hora con decenas de víctimas fatales pone en vilo al partido de fútbol porque la capital de Colombia está a unos 300 kilómetros de donde fue el epicentro del sismo y se sintió allí mismo. En ese contexto, no se descarta que el encuentro se traslade a otra ciudad o que se suspenda, aunque esta alternativa tiene menos adeptos dado lo ajustado que es el calendario.

Mientras tanto, los equipos preparan el juego con el objetivo de dar un paso más. El sábado pasado Independiente Santa Fe derrotó a Boyacá Chicó por el torneo de la Primera División y logró su primer triunfo en un certamen incipiente. En el primer semestre del año el elenco dirigido por el uruguayo Pablo Repetto compitió en la Copa Libertadores y terminó tercero en el Grupo E por detrás de Corinthians y Platense, por lo que decantó en la Sudamericana. Allí, en 16avos eliminó a Caracas de Venezuela por un global de 5 a 0, 2 a 0 en la ida de local y 3 a 0 en la revancha.

En su plantel cuenta con el histórico Hugo Rodallega, el delantero de 41 años que continúa vigente y aporta su experiencia y calidad. Además, se destacan los jugadores argentinos Nahuel Bustos , Maximiliano Lovera y Emmanuel Olivera .

El Millonario, por su parte, no para de acumular caídas: lleva cinco en fila y todavía no ganó desde que comenzó el segundo semestre. La última fue el sábado pasado ante Tigre 1 a 0 en Victoria, que significó la cuarta en el Torneo Clausura, donde marcha último en el Grupo B. Además, fue eliminado de la Copa Argentina por Aldosivi de Mar del Plata y la continuidad de Eduardo Coudet como entrenador es día a día.

En los últimos días, la institución oficializó la compra de Thiago Almada a Atlético de Madrid. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se incorporó a un plantel plagado de figuras, varias de las cuáles arribaron en este mercado de pases como Nicolás Otamendi, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Francisco Ortega y Tobías Andrada. No obstante, el joven formado en Vélez no jugará en Colombia, adelantó el ‘Chacho’ en la conferencia de prensa post derrota contra el Matador.

Independiente Santa Fe y River coincidieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y se enfrentaron por duplicado. En Colombia igualaron sin goles mientras que el Ciudad de Buenos fue victoria del equipo dirigido por entonces por Marcelo Gallardo con tantos de Fabricio Angileri y Julián Álvarez. Kelvin Osorio descontó para el visitante.

La revancha de la serie se desarrollará el miércoles 19 de agosto en el estadio Monumental. El ganador avanzará a cuartos de final y se medirá con el vencedor de Vasco Da Gama vs. Olimpia de Paraguay. Para el Millonario, en el horizonte, siempre en caso de ir avanzando, asoma Boca Juniors en las semifinales.

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Fuente: La Nación