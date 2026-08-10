Fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacude a Colombia y se suman réplicas en distintos distritos

BOGOTÁ.–Un fuerte sismo sacudió este lunes una amplia región de Colombia, que abarca los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, y fue sentido en varias ciudades del centro y suroeste del país, incluida Bogotá, donde habitantes de edificios y conjuntos residenciales debieron evacuar preventivamente sus hogares tras la activación de alarmas. Las autoridades locales informaron de al menos 47 fallecidos y heridos de gravedad. También advirtieron sobre el derrumbe de más de 20 edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos.

“Hasta el momento nosotros llevamos registradas 18 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica”, alertó el alcalde del municipio de Pereira, Mauricio Salazar, en una entrevista radial.

Salazar afirmó que la situación es “crítica” y que los socorristas se encuentran trabajando en varias zonas de la ciudad, donde hay decenas de personas atrapadas entre los escombros. “Todo ha sido caótico y las comunicaciones han colapsado”, aseguró.

En el distrito de Manizales, el alcalde Jorge Eduardo Rojas reportó tres personas muertas y graves daños en edificaciones. “La situación es bien difícil”, advirtió en la radio local.

A ello, se sumó el reporte de Buenaventura, el principal puerto del país sobre el Océano Pacífico, donde la ​alcaldía lamentó el fallecimiento de una persona.

Más tarde, el departamento del Valle del Cauca confirmó la muerte de 27 personas, entre ellos tres menores, elevando la cifra de víctimas a 47.

Por su parte, Alejandro Eder, el alcalde de Cali, la tercera ciudad de Colombia, indicó que al menos 20 edificios se derrumbaron en su distrito con personas atrapadas. “Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas”, expresó.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) alertó por una magnitud de 6,7 y una profundidad de 96 kilómetros .

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), afirmó que el sismo fue de 7,4 , lo que luego fue confirmado por el propio el organismo colombiano.

El epicentro fue localizado cerca del municipio de San José del Palmar , en el departamento de Chocó, aproximadamente a 20 kilómetros de esa población, en las coordenadas 5,04° de latitud y -76,34° de longitud. El movimiento fue registrado por 32 estaciones de la red sismológica nacional.

Tras la emergencia, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, envió un mensaje por redes sociales donde informa la emergencia e indica que se reportan varios heridos en su departamento. Específicamente mencionó “daños graves” en Quibdó, capital del empobrecido departamento. “Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Ya estamos haciendo la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial”, aseguró en X.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF

El flamante presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , afirmó que asumió “directamente el liderazgo” de la atención de la emergencia en San José del Palmar y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante los daños y asistir a los damnificados.

“Estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del gobierno” , aseguró el mandatario cuya ceremonia de asunción fue celebrada el viernes pasado.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado…

De la Espriella también solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes, y anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados y supervisar la respuesta gubernamental. “No están solos. El Estado está presente y actuando” , sostuvo el mandatario, quien asumió el viernes. “Estamos atentos y actuando. Mantendremos informados a los colombianos”, señaló.

El temblor se produjo alrededor de las 7:40 de la mañana y sorprendió a los habitantes de Bogotá al inicio de la jornada laboral y académica. En distintos sectores de la capital, residentes reportaron haber percibido con fuerza el movimiento, especialmente en edificios de varios pisos. “El temblor fue superfuerte” , dijo Valeria Polo, una creadora de contenido de 29 años en el centro de la capital.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR

Las alarmas de emergencia se activaron en numerosos conjuntos residenciales y algunas personas abandonaron sus viviendas y zonas comunes para dirigirse a los puntos de encuentro . En varios edificios, los residentes permanecieron durante algunos minutos en el exterior mientras se verificaban las condiciones de las estructuras.

A las 8:18, el SGC reportó otro evento sísmico de magnitud 4,6 y de profundidad superficial en el municipio de Nóvita, también en chocó. A la misma hora, otra réplica sucedió en San José del Palmar con magnitud de 4,8 y profundidad 88 km.

En nueve departamentos se sintió la actividad sísmica , pero las autoridades dicen que toca esperar para el consolidado oficial de las afectaciones. El SGC mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica mediante su red de estaciones y actualizará los datos técnicos conforme avance el análisis.

El temblor fue descrito por testigos al diario colombiano El Tiempo como uno de los más fuertes de los últimos años, con escenas de gritos y evacuaciones en varias regiones. Medios locales muestran casas caídas en ciudades como Pereira y Manizales , en la turística región del Eje Cafetero.

“No hay electricidad ni red celular, se sintió muy duro, durísimo” , dijo Martha Estrada, de 66 años, que sintió el terremoto en esa región.

Las autoridades recomiendan verificar las condiciones de las edificaciones antes de regresar y reportar a la línea de emergencias cualquier grieta, desprendimiento u otra anomalía. También aconsejan evitar los ascensores durante una evacuación y seguir las instrucciones de los responsables de emergencia.

Colombia registra actividad sísmica frecuente debido a su ubicación tectónica. Los organismos de socorro permanecen atentos ante nuevos reportes o eventuales réplicas.

El terremoto también fue percibido en países vecinos . Se sintió en la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá , donde algunos hospitales fueron evacuados, así como en algunas regiones de Venezuela .

La noticia fue replicada en distintos países donde algunos mandatarios ofrecieron su ayuda a Colombia, entre ellos México y Estados Unidos.

Así, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció oy que le brindará a Colombia “todo el apoyo que requiera” tras el sismo.

“Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto en nuestra embajada allá como en el embajador aquí”, aclaró durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, la sede del Gobierno mexicano.

La mandataria transmitió su solidaridad con esa nación tras la severa sacudida que estremeció varias regiones de ese país de América del Sur y dijo que se mantiene alerta ante cualquier reporte relacionado con ciudadanos mexicanos y para “conocer la evolución de la emergencia”.

The Trump Administration is closely monitoring the large earthquake that struck Colombia and stands ready to support the people of Colombia and President @ABDELAESPRIELLA ’s Administration. American citizens in Colombia should enroll at https://t.co/9QMdr4xs9S and follow…

De forma similar se manifestó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien sostuvo que Estados Unidos se encuentra “monitoreando de cerca” la situación y que está listo para “apoyar al pueblo de Colombia y al Presidente”.

Agencias AP, APF y Reuters y diario El Tiempo/GDA

Fuente: La Nación