Juicio a “Pity” Álvarez: ronquidos en plena audiencia y el drástico pedido de su defensor que no prosperó

Pasaron 2.951 días desde la noche en que Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú (53) sacó de su camperón una pistola calibre .25 y ejecutó de cuatro disparos a Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36) , en uno de los pasillos del Barrio Samoré de Villa Lugano.

Luego de varios intentos fallidos de sentarse en el banquillo de los acusados, y de pasaron casi tres años en la cárcel, "Pity" Álvarez empezó a ser juzgado por el homicidio agravado de Díaz.

"Está durmiendo en su casa de Zona Norte", contó a Clarín uno de sus allegados cuando ya se impacientaban por su llegada.

A las 10.35 finalmente apareció con una remera negra y una frase estampada en letras blancas (" Si esperás, vas a entender ") de una canción emblemática de la banda Intoxicados: " Nunca quise ".

El ingreso del músico fue caótico. Cuando llegó en camioneta a los tribunales de la calle Paraguay 1536, en el barrio de Recoleta, los cronistas, camarógrafos y fotógrafos se abalanzaron sobre él. A su paso cayeron varias motos estacionadas en el lugar.

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados ingresó escoltado por oficiales de la Policía de la Ciudad, quienes le dieron el traspaso a sus colegas de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo de la custodia del Palacio de Tribunales.

La calma llegó cuando el imputado se sentó junto a sus abogados. Estaba con lentes negros y un sombrero del mismo tono. Abrió sus brazos en cruz, como crucificado, pero su actitud siempre fue de tranquilidad, calmo.

Mientras esperaba el ingreso de los jueces, "Pity" Álvarez tomó una birome negra y comenzó a escribir en una hoja en blanco.

El fiscal Sandro Abraldes entró y saludó a todos, inclusive al músico, que es juzgado por un delito cuya pena en expectativa va de 11 a 25 años de prisión, ya que el mínimo de un homicidio simple (8) aumenta al ser un caso agravado por el uso de arma de fuego.

Durante la lectura del delito que se lo acusa, Álvarez -ya sin sombrero, mostrando su pelo tenido-, escuchó con su mirada fija en el sombrero, que manipuló sin detenerse.

"Le pido que esté atento durante la lectura de la imputación. Luego le daré a conocer sus derechos", le dijo el juez Groerner, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 porteño.

El músico estuvo acompañado de su abogado oficial Javier Marino , de su prima, su pareja y amigos.

Por el lado de la víctima estaba su última pareja y madre de su hija menor, Verónica Román. Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola son parte de la querella.

Jacqueline Guzzardi, primera hija del "Gringo" Díaz, también asistió a la audiencia apertura del juicio por el homicidio de su padre.

A las 11.19 se inició oficialmente el debate. El defensor Marino fue quien tomó primero la palabra para pedir que la otra causa por la que Álvarez llegó a juicio , la privación ilegal de la libertad y amenazas a su ex manager y una amiga de ella, se declare prescripta.

El hecho señalado ocurrió el 6 de noviembre de 2016 en el interior del departamento del músico, donde según la denuncia, amenazó a las mujeres, a quienes no dejó salir del lugar por varias horas.

Como la pena máxima en expectativa para este delito es de seis años, y según la defensa no existen actos que configuren la extensión penal ni sentencias condenatorias del acusado, pidió que no sea juzgado en este debate.

El fiscal Abraldes coincidió en lo solicitado. Finalmente, los jueces dieron por extinguida la acción penal y absolvieron al músico .

"Pity" Álvarez estuvo tranquilo durante toda la audiencia. Cada tanto tomaba nuevamente la birome y escribía en el papel. También extendía sus brazos y tiraba su cabeza hacia atrás, una postura muy lejana a la conocida por el guitarrista arriba de los escenarios.

Sorteadas cuestiones técnicas del debate, Álvarez se paró y caminó hacia la silla ubicada en el medio de la sala.

Caminó lento, miró a los jueces. Tomó un vaso de agua cedido por el asistente de su defensor. Con movimientos lentos, se agarró de una mesa y se tiró sobre la silla, frente a un micrófono.

"Buenos días", alcanzó a decir antes de escuchar con los brazos cruzados sus derechos como imputado del homicidio.

"Lo voy a hacer más adelante", dijo ante la consulta de si iba a prestar declaración. Tras ello dio sus datos y dijo su apodo de celebridad del rock, "Pity".

"No recuerdo el número", afirmó al ser consultado por su documento nacional de identidad (DNI).

"¿Si yo se lo digo, lo recuerda?", lo interrogó el presidente del tribunal. "No creo", volvió a contestar.

Álvarez dijo que hizo el secundario completo. " Mi profesión en este momento es la música ", describió en una voz muy entrecortada, casi sin fuerza, muy distinta a la que le puso el título del "Rey sin corona" del rock nacional.

Tampoco recordó el nombre completo de su madre, Cristina Congiú.

"Tengo secuela de una operacion de la cadera, hipertensión y se me presentó un cuadro de diabetes, hoy en día tomo medicación todos los días para eso", afirmó.

"¿Padecía alguna adicción?", preguntó Groerner. "Tal vez sí. No lo estoy actualmente. Fui adicto a la pasta base, pero no consumo desde el '92. Ahora coqueteo con marihuana, pero nada más ", sostuvo el músico.

"No estoy capacitado para firmar contratos. Participo de las decisiones de algunas cosas, por lo general de lo artístico. No manejo dinero, solamente tengo una cuenta de billetera virtual que mi hermana me pone dinero cuando lo necesito", respondió ante las preguntas de su defensor.

El músico aclaró que su hermana o el padre César, cura amigo, son las personas que le hacen recordar tomar la medicación para la diabetes y la hipertensión. Tras ello, regresó a su lugar, también a paso lento.

Antes retirarse, el imputado habló con su defensor y pidió ir al baño. Regresó a los pocos minutos.

El músico estaba somnoliento, dormido . Esto fue alertado por su defensor, quien tomó la palabra y les habló a los jueces.

"Perdón señores jueces, el señor Álvarez no está presente . No me parece razonable que se someta a juicio una persona que no está. Tiene una disminución importante de su capacidad. No quiero ser sobreabundante, ya lo he presentado. Pido que se suspenda o que quede sin efecto la audiencia ", solicitó.

Marino agregó: "No quiero que el juicio se realice en audiencia. Quiere estar pero no puede estar ".

El defensor pidió al menos dos meses para la realización de nuevos estudios por parte del Cuerpo Médico Forense.

El juez Groerner dio lugar a la fiscalía para expresar sobre el nuevo planteo del defensor. Abraldes lo rechazó al argumentar que el juicio debe realizarse " a pesar que al 'Pity' Álvarez le aburra ".

"El planteo que propone es otra maniobra para retrasar este juicio. Acaba de explayarse sin inconvenientes. Estuvo tres horas de pie y cantando en un recital que ofreció en el Mario Kempes el año pasado y en el Roxy. E incluso se mostró lúcido en la reciente entrevista que le dio a la revista Rolling Stone. Porque además, este aspecto ya se debatió antes de esta jornada", sostuvo Abraldes.

"Dormirse o aburrirse no es una cuestión para suspender un juicio", resaltó y agregó que el imputado " elige cuándo dormirse o hacer un recital de tres horas ".

Burlando, en tanto, adhirió a los planteos de la fiscalía.

Mientras se debatía el futuro del debate, Álvarez dormía con los brazos cruzados y bostezando. Mientras la secretaria del tribunal leía su indagatoria en la instrucción de la causa, se escucharon los ronquidos del músico.

Finalmente, los jueces advirtieron que las presentaciones ya tuvieron tratamiento por el tribunal y donde se hizo referencia al dictamen del Cuerpo Médico Forense, que menciona que el imputado está en condiciones de ser parte de un proceso penal en su contra.

Por lo tanto, el juez Groerner resolvió continuar con el debate y desestimar el planteo de la defensa oficial .

"Puede mantener un estado de conciencia suficiente para manejarse en la vida diaria. En el día de la fecha pudo contestar al tribunal sin ninguna cuestión advertible las preguntas que se le realizaron. Comprendió sus derechos ", expresó.

Marino volvió a insistir por limitar la cantidad de testigos. El tribunal adoptó que cada audiencia no se extienda más de tres horas.

Tras ello, se dio por finalizada la primera jornada. Al músico tuvieron que golpearle el hombro para despertarlo y, así, retirarse del lugar, lento y sin firmeza en sus pasos. Afuera lo esperaba el padre César en su 4x4, adonde se subió y se fue.

En la madrugada del 12 de julio de 2018 Álvarez Congiú discutió con Díaz y le gatilló cuatro veces . Ambos se conocían del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde la víctima volvía a ver a su hija mayor.

Según la acusación, esa discusión fue porque el “Gringo” le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Los testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, pero éste sacó una pistola calibre .25 y le disparó en la cara a la víctima. Luego lo remató de otros tres impactos.

Mientras Díaz quedó tirado -muerto- en uno de los pasillos frente a la torre 12, Álvarez Congiú escapó con su pareja a bordo de un Volkswagen Polo.

Antes de terminar en el boliche Pinar de Rocha de Ramos Mejía, el cantante descartó el arma homicida en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

El músico estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, donde se presentó con su abogado Sebastián Queijeiro.

“Lo maté porque era entre él y yo”, dijo el músico Cristian "Pity" Álvarez antes de entregarse en la comisaría 52 por el asesinato de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano.

" Lo maté porque era él o yo . Y creo que cualquier animal haría lo mismo”, le dijo a la prensa, antes de quedar detenido.

Pasó casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza luego fue beneficiado con la prisión domiciliaria en instituciones médicas y después con tratamiento ambulatorio, hasta que le dieron el alta y terminó en libertad.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín