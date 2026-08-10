Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las senadoras embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota

Tras la fuerte polémica que se generó antes de la sesión del jueves por le ley de propiedad privada , la senadora Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para modificar el reglamento de la Cámara alta y que "exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota".

La propuesta presentada este lunes surge luego de que ella misma no pudiera formar parte de la sesión del jueves pasado, cuando se debatió la ley en el Senado, debido a que ante el estado de su embarazo no pudo viajar desde Mendoza a la Ciudad de Buenos Aires por indicación médica.

Días antes, Fernández Sagasti había solicitado a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que le permitiera participar de forma virtual de las sesión. Luego, otro senador hizo una petición similar tras haber sido operado de la rodilla.

Al respecto, el proyecto que presenta la peronista plantea que el voto remoto sólo se aplique en embarazadas: "Es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje".

Un proyecto para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza. Presenté un proyecto para modificar el reglamento del @SenadoArgentina : que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de…

"No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave ", agregó.

Y recordó que "no es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos".

Si bien Villarruel aprobó la solicitud realizada por Fernández Sagasti la semana pasada, el pedido quedó a merced del cuerpo legislativo, dado que son los propios legisladores los que toman decisiones que modifiquen el reglamento de la Cámara.

Momentos antes de iniciar la sesión, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich había convocado una reunión con representantes de todos los sectores, donde acordaron enviar el pedido de la senadora mendocina y del radical Flavio Fama a comisión. De esta forma, quedó descartada la posibilida de ambos de participar de la sesión.

A pesar de que el peronismo se había manifestado días previos sobre la necesidad de que Fernández Sagasti participara de ese debate, dado que estaba muy reñido el recuento de votos para rechazar la modificación a Ley de Tierras (capítulo que luego fue retirado del proyecto), optaron por acordar con el oficialismo para evitar que quede un precedente que podría ser peligroso a futuro.

En ese sentido, y sobre el proyecto que presentó este lunes, Fernández Sagasti expresó: "Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo".

"Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión", marcó.

Fuente: Clarín