Susto en el Día del Niño: Un fuerte viento hizo volar un tobogán inflable y dos chicos resultaron heridos

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rante los festejos por el Día del Niño en el Parque de la Democracia de Cruz del Eje, Córdoba, cuando un tobogán inflable de los Minions fue levantado por el viento mientras varios chicos jugaban en su interior.

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando una ráfaga hizo que la estructura, de aproximadamente tres metros de altura, se elevara repentinamente. Como consecuencia, varios menores cayeron al suelo.

El momento quedó registrado en un video. En las imágenes se observa cómo el inflable comienza a levantarse y es arrastrado por el viento, mientras los adultos presentes corren para auxiliar a los chicos y evitar que la estructura continúe desplazándose.

Tras el incidente, dos menores fueron trasladados al Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, donde recibieron atención médica.

De acuerdo con el parte médico, ambos sufrieron traumatismos leves de cráneo y quedaron en observación para controlar su evolución.

El episodio generó preocupación entre las familias que participaban de las actividades organizadas por el Día del Niño en el parque.