La Justicia le negó al padre la guarda de su hija pese a denuncias de maltrato: Días después, la beba murió apuñalada por su madre

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La muerte de Julia, una bebé de un año asesinada por su propia madre en João Pessoa, Brasil, generó un debate sobre la diferencia legal entre el infanticidio y el homicidio de un niño o adolescente.

La niña fue asesinada a puñaladas dentro de su cuna en la vivienda donde vivía con su madre, Eliane Nunes da Silva, de 27 años. La mujer se entregó a la Policía Civil poco después del crimen y confesó haberlo cometido.

Según la investigación, el hecho ocurrió luego de una discusión entre Eliane y el padre de la niña, quien había terminado la relación con ella horas antes. De acuerdo con lo declarado por la mujer ante la Policía, actuó motivada por la rabia que sintió tras la separación.

¿Por qué no se considera infanticidio?

Según explicó la abogada paraibana Rebeca Sodré, presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Consejo Federal de la OAB, el caso no encuadra, en principio, en el delito de infanticidio previsto por la legislación brasileña.

El infanticidio se configura cuando la madre mata a su propio hijo durante el parto o inmediatamente después, bajo la influencia del estado puerperal. Por eso, la edad de la víctima y el vínculo entre madre e hijo no son suficientes para que un crimen sea considerado infanticidio.

En el caso de Julia, la niña tenía un año de edad, por lo que la muerte no ocurrió durante el parto ni inmediatamente después. Por este motivo, el hecho es tratado en principio como un homicidio, y por las características del crimen puede quedar encuadrado como delito hediondo.

La investigación

El crimen ocurrió entre las 9 y las 10 de la mañana en el barrio Geisel, en João Pessoa. Después de matar a la niña, Eliane se dirigió a la Central de Policía Civil, donde se entregó y relató lo ocurrido.

Los agentes se trasladaron hasta la vivienda familiar y encontraron el cuerpo de la pequeña.

Eliane fue sometida a una audiencia de custodia y su prisión preventiva fue mantenida. Posteriormente fue trasladada al Presídio Júlia Maranhão, donde quedó a disposición de la Justicia.

El cuerpo de Julia fue sepultado el viernes siguiente al crimen en un cementerio particular del barrio José Américo.