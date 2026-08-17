Cómo es la nueva estafa virtual en la que se hacen pasar por un supermercado y vacían tu cuenta bancaria en 5 segundos

Una nueva estafa virtual comenzó a circular a través de mensajes, redes sociales y otros canales digitales. La modalidad es sencilla pero efectiva: los delincuentes se hacen pasar por una reconocida cadena de supermercados y ofrecen supuestos descuentos , promociones , sorteos o beneficios exclusivos .

El objetivo es generar confianza en la víctima para que entregue información que nunca debería compartir. En algunos casos, los estafadores buscan datos bancarios , claves o códigos de seguridad que luego pueden utilizar para ingresar a cuentas y realizar operaciones sin autorización.

La maniobra suele comenzar con un mensaje que aparenta ser una comunicación oficial de la empresa . Puede incluir el nombre de la marca, su logo, imágenes de promociones e incluso enlaces que llevan a páginas diseñadas para parecerse a los sitios verdaderos.

El engaño puede plantearse como una oportunidad limitada : un descuento especial , un premio , un sorteo o un beneficio para clientes. La urgencia es una de las principales herramientas utilizadas por los delincuentes, ya que busca que la víctima actúe rápido y no tenga tiempo de comprobar si la promoción es verdadera .

Después de ingresar al enlace o comunicarse con el supuesto representante del supermercado, la persona puede ser derivada a un formulario . Ahí pueden solicitarle datos personales , información de una tarjeta , claves bancarias o códigos enviados por SMS o WhatsApp .

En otros casos, los delincuentes pueden pedir un pequeño pago para acceder al supuesto beneficio o solicitar información bajo la excusa de verificar la identidad del cliente.

El verdadero objetivo aparece cuando consiguen los datos sensibles . Con esa información pueden intentar acceder a servicios bancarios, realizar transferencias, efectuar compras o tomar el control de determinadas cuentas.

Por eso, una maniobra que comienza con un supuesto descuento puede terminar en el vaciamiento de una cuenta bancaria.

Fuente: TN