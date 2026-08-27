Sus estados de WhatsApp lo delataron: Lo despidieron con justa causa mientras estaba de licencia médica

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Un trabajador de Belo Horizonte, Brasil, fue despedido con justa causa luego de que publicaciones realizadas en su estado de WhatsApp ayudaran a demostrar que había trabajado para otro empleador mientras se encontraba de licencia por un certificado médico.

El hombre estaba de licencia entre el 30 de julio y el 1 de agosto de 2024 debido a un cuadro de diarrea y gastroenteritis. Durante esos días publicó imágenes en WhatsApp que, según la Justicia, evidenciaron que estaba realizando actividades laborales para otra persona.

Entre las publicaciones aparecía una motocicleta acompañada por la frase “Vamos a comenzar los trabajos, ¿no?”. Horas después, publicó una fotografía de una pizza con el mensaje “Merecido, ¿no?”. La empresa, dedicada al comercio minorista de cosméticos y productos de higiene personal, tuvo acceso a las publicaciones y decidió despedirlo con justa causa.

El trabajador recurrió a la Justicia para intentar revertir la medida, pero la 23ª Sala Laboral de Belo Horizonte mantuvo el despido. La decisión fue posteriormente confirmada por la Novena Sala del Tribunal Regional del Trabajo de la 3ª Región de Minas Gerais (TRT-MG).

La jueza relatora Sandra Maria Generoso Thomaz Leidecker consideró que quedó demostrado que el trabajador prestó servicios para otro empleador durante el período en que estaba de licencia médica. Según la magistrada, la conducta constituyó una falta grave y reveló mala fe, además de romper la relación de confianza y el principio de buena fe entre empleado y empleador.

El trabajador tampoco negó que estuviera de licencia ni cuestionó la autenticidad de las imágenes presentadas por la empresa. El proceso no tuvo nuevos recursos y quedó definitivamente archivado.