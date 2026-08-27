Las Leonas, con sufrimiento, le ganaron a Australia y jugarán contra Países Bajos la final del Mundial de hockey: resultado, gol y cómo quedó el partido

Las Leonas vencieron este jueves por 1-0 a Australia , con gol de Julieta Jankunas tras una jugada preparada en un córner corto , y se clasificaron para la final del Mundial de Países Bajos y Bélgica, donde enfrentarán al seleccionado de Países Bajos, que en el primer turno de la jornada derrotó por el mismo resultado a Bélgica. El seleccionado argentino se impuso en una semifinal cerrada disputada bajo una intensa lluvia en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, y buscará el título frente al otro anfitrión del torneo.

LAS LEONAS A LA FINAL Le ganaron 1-0 a Australia con gol de Julieta Jankunas y jugarán la final del Mundial contra Países Bajos. pic.twitter.com/pe4i5l4kAI

¡DESAHOGO Y ALEGRÍA ARGENTINA! Las Leonas tacharon a Australia, jugarán una nueva final del mundo y enfrentarán a Países Bajos por el título. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/gu322w18Of

La felicidad de Las Las Leonas se reflejó en las palabras de Jankunas, a minutos del final. "No tengo palabras. Creo que en un rato me va a bajar todo", contó feliz la delantera, autora del único gol del encuentro, en charla con ESPN.

"Nos lo merecemos. Fue todo muy ajedrez, muy fino, y el que daba el primer golpe iba a ganar. Así que muy contentas. Estamos en la final y a esto vinimos", analizó. Y consultada sobre el tanto que le dio la victoria a Argentina, contó: "Voy a confesar algo. El otro día estábamos entrenando y lo practicábamos. Y todas me decían 'Dale Junka, que lo vas a hacer'. Cuando tuvimos ese corner, Euge me dijo vas vos. Se me cruzaron un millón de cosas por la cabeza. Para mí fue un gol de todas, porque lo que tiene este equipo es mágico".

Y avisó: "Ahora tenemos que descansar porque tenemos la tensión muy arriba y estamos muy pasadas. Llegar a una final del mundo no es cosa de todos los días. Es hermoso. Pero si llegamos hasta acá, no vamos a para hasta tener la que queremos".

En un final para el infarto, Las Leonas se quedaron con la victoria por 1 a 0 y se meta en otra final mundialista. La séptima en la historia del seleccionado albicelestes y la segunda al hilo. Y como ocurrió en la pasada edición, hace cuatro años, irán por el título ante Países Bajos.

Con cinco segundos del final, la árbitra pide revisar una nueva jugada en el área argentina por un supuesto pie que le daría un corto más a Alemania. Pero le avisan que no corresponde el corner.

A 17 segundos del final, un centro de Australia desde afuera del área pasa cerca de Wilson, toca el pie de Cosentino y termina adentro del arco. La árbitra pide revisar la jugada para ver si la australiana llegó a desviar la bocha, pero le avisan que no. Y como en el hockey no existe el gol en contra, Argentina respira y sigue ganando.

A 3m12 del final, Alemania saca a la arquera y cerrará el partido con 11 jugadoras de campo, para tratar de dar vuelta el partido. Argentina está intentando bajarle el ritmo al partido y alejar a las oceánicas de su área.

¡LA CHINA, UNA MURALLA! La impresionante tapada de Consentino, para mantener la ventaja de Las Leonas contra Australia. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/bD14F0az5d

Veinte segundos más tarde, otro corner para Australia. La arrastrada de Stewart viaja hacia la esquina izquierda superior del arco, pero Cosentino alarga la manopla y llega a desviarla. Argentina sigue ganando 1-0.

A 7m37 del final, Australia tiene la chance de igualar el marcador. Cosentino se hace enorme y ataja la arrastrada de de las oceánicas.

"ES AHORA" DIJO MECHI Y... ¡LLEGÓ EL GOL DE LAS LEONAS! Tras el córner corto, Julieta Jankunas marcó el 1-0 contra Australia en las semis del Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/16MNU70Qs3

Sin penal, las argentinas tienen un nuevo corto (el séptimo del partido). Apuestan a la jugada preparada: Gorzelany la abre para Cairó, que remata desde la izquierda y el Jankunas la desvía para poner el 1-0 a la 13m39 del final.

En el tercer corto consecutivo de Argentina, en una jugada preparada, la bocha que juega Gorzelany rebota con la pierna de la defensora alemana y Las Leonas reclaman toque intencional de la rival. Tras revisar el video ref, la árbitra determina que el golpe es sin querer y es nuevo corto.

Majo Granatto recibe la bocha de espaldas y no logra conectar bien el tiro de media vuelta. Jankunas intenta tomar el rebote y genera el corto. Las arrastradas de Gorzelany chocaron con la defensa rival.

En un partido parejísimo, Argentina y Australia no se sacan diferencias: 0-0. El tercer cuarto fue de ida y vuelta y muy peleado. Las Leonas tuvieron dos cortos que no pudo convertir y las oceánicas no lograron aprovechar la superioridad numérica durante los dos minutos en los que jugaron con una más por la verde a Cairó.

Cairó sale por dos minutos, a seis minutos para el cierre del tercer parcial. Australia jugará con una jugadora más.

Cuando faltan 6m48 para el final del cuarto, una jugada de Lara Casas termina en corner corto para Las Leonas. La arrastrada de Gorzelany pega en la defensora australiana y Milagros Alastra no pudo dominar la pelota para rematar.

A 5 minutos del inicio el segundo tiempo, Jankunas consigue otro corner. La arrastrada de Gorzelany se levanta un poco y la pelota golpea a Young en el brazo. Argentina reclama que la defensora australiana estaba muy agazapada y la bocha no iba tan alta, pero la árbitra cobra jugada peligrosa. El partido sigue 0-0.

Tras el primer tiempo cerrado y con pocas situaciones claras de gol, Argentina y Australia igualan 0-0. Si el partido termina igualado, el pase a la final se definirá por penales australianos.

FIH President Tayyab Ikram welcomed hockey legend Luciana Aymar at World Cup in Wavre: “Wonderful to welcome one of the greatest hockey athletes in the history of our sport, Argentinian star Luciana Aymar, to the Belfius Hockey Arena in Wavre and to celebrate her at half-time. A… pic.twitter.com/T3RCUBuyRT

En el entretiempo del partido, hubo un momento especial para el hockey argentino. Porque la FIH le entregó un reconocimiento a Luciana Aymar, elegida ocho veces (récord) como la Mejor Jugadora del Año. La rosarina, que se retiró en 2014, fue cuatro veces medallista olímpica -plata en Sydney 2000 y Londres 2012 y bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008- y subió cuatro veces a un podio mundial, dos de ellas a lo más alto, en Perth 2002 y Rosario 2010.

Argentina salió del asedio de Australia y se adelantó mucho en la cancha. Pero les costó mover la pelota con seguridad y armar juego colectivo. Igual fue a buscar el gol y estuvo cerca en su primer corto, que no pudo aprovechar Jankunas, tras un tiro en el palo. Las oceánicas, en tanto, jugaron más retrasadas y casi no llegaron al arco de Cosentino.

A los 3m40 del segundo cuarto, llegó el primer corto para Argentina. El remate de Raposo pegó en el palo y luego la arquera atajó la bocha que conectó, incómoda, Jankunas, tras un par de rebotes. Sigue 0-0.

Las Leonas jugaron demasiado retrasadas, ahogadas por la presión de Australia, que tuvo en ese primer corto en el arranque del partido la situación más clara de gol. Las argentinas tuvieron la pelota de a ratos, pero estuvieron un poco imprecisas y se apuraron cuando se acercaron al arco rival. Sobre el final, Bruggesser llegó al área con la bocha dominada y probó un flick para superar a la arquera, pero el tiro fue muy alto. El marcador sigue 0-0.

A menos de un minuto del arranque y en la primera llegada al arco, Australia consigue el corner. Pero Toccalino tapa la arrastrada y evita el gol.

Ya juegan Las Leonas ante Australia, con el objetivo de meterse en la final y asegurarse una medalla mundialista más.

¡ASÍ LO VIVEN LAS LEONAS! Con alma y corazón, así entonaron el himno argentino previo a las semifinales vs. Australia en el Mundial de Hockey. 📺 Todos los partidos de #HWC2026 en Disney+ Plan Premium pic.twitter.com/d5sW7n3HUb

Una fuerte lluvia cae sobre la cancha del Belfius Hockey Arena mientras suenan los himnos nacionales. Se viene el partido que definirá el último finalista del Mundial femenino. En las tribunas hay una hincha muy especial, la legendaria Luciana Aymar, que llegó a Bélgica especialmente para acompañar a las argentinas.

El seleccionado neerlandés, número uno del mundo, venció por 1 a 0 a Bélgica en el primer duelo de semis, que se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, y se metió en la final por octava edición consecutiva.

El equipo naranja irá ahora por su cuarto título al hilo ante el ganador del choque entre Argentina y Australia.

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Las once titulares elegidas por Fernando Ferrara: Cristina Cosentino; Agustina Gorzelany, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Sofía Toccalino; Sofía Cairó, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti; Majo Granatto, Sofía Cairó y Zoe Díaz.

En el banco de suplentes estarán Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser, Lara Casas. Las dos que quedaron afuera de este partido: Victoria Sauze y Emma Knobl.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara comenzó el torneo con un empate 1-1 ante Estados Unidos, luego venció 3-2 a Alemania y superó 2-0 a Escocia para avanzar a la segunda fase.

En esa instancia, Las Leonas derrotaron 3-0 a España y cerraron con un empate sin goles ante Bélgica. Así terminaron primeras del Grupo F y evitaron un cruce con Países Bajos en semifinales.

Ahora llega Australia y el gran objetivo: ganar para meterse en una nueva final mundialista, con el objetivo de ser campeonas por tercera vez.

Estamos en el lugar y en el momento en los que queríamos estar. Tranquilas con nuestro hockey y con el sistema que venimos entrenando y construyendo desde hace dos años". Sofía Toccalino -Poy, para el mundo del hockey- resumió en esas pocas palabras la mentalidad de Las Leonas en la previa de las semifinales del Mundial de Bélgica y Países Bajos, en el que el seleccionado argentino sueña en grande. Saben las dirigidas por Fernando Ferrara que lo que queda en el torneo no es nada fácil. Pero saben también que tienen con qué cumplir el objetivo de subirse a lo más alto del podio. LEER MÁS .

Las dirigidas por Fernando Ferrara irán por un lugar en la final de la Copa del Mundo este jueves, desde las 15.30, ante Australia. El partido será transmitido por ESPN 2 y Disney+ Premium.

La Selección Argentina llega a esta instancia después de terminar en el primer puesto de su grupo en la segunda fase. Tras el contundente triunfo 3-0 ante España, Las Leonas igualaron 0-0 con Bélgica y aseguraron su lugar entre las cuatro mejores del Mundial.

Las Leonas enfrentan a Australia por las semifinales el Mundial de Hockey. Argentina llega invicta, con tres triunfos y dos empates, y está a dos victorias de conquistar su tercera Copa del Mundo, tras los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010. Las Aussies, en cambio, ganaron uno de sus cinco partidos, empataron tres y perdieron el restante.

Fuente: Clarín