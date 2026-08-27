Diego Santilli reforzó el vínculo con tres gobernadores cercanos a la Casa Rosada

Diego Santilli avanzó este mediodía con un encuentro con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio ; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y Martín Llaryora , de Córdoba. Se trata de jefes provinciales considerados aliados del oficialismo. El encuentro fue en el despacho del jefe de Gabinete, en la Casa Rosada, apenas horas después de que el Gobierno lograra dos aprobaciones claves en el Congreso y en la antesala de una nueva reunión entre La Libertad Avanza y Pro para intentar renovar su alianza electoral.

De la reunión también participaron el vicejefe de Interior, Gustavo Coria , y el jefe de Gabinete de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo .

“Se conversó sobre los desafíos de la región, proyectos relacionados con la red vial, la situación de los grandes usuarios industriales de energía eléctrica y el régimen de zonas frías que se debate en el Senado”, informaron en la Casa Rosada.

Según pudo reconstruir LA NACION , en el encuentro no se habló de la reforma política, una de las principales metas que se trazó el oficialismo, que busca, entre otras cosas, que en 2027 no haya Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para eso necesita el apoyo de las provincias, con las que Santilli viene teniendo varios gestos y acercamientos.

“No se habló del tema PASO”, aseguraron fuentes al tanto de lo conversado. “Gestión y agenda parlamentaria”, aseguraron. Sin embargo, en la sesión de este jueves en el Senado , las intenciones del oficialismo de suspender o eliminar las PASO recobraron fuerza y es probable que en dos semanas se debata la iniciativa, según adelantó Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario.

El Gobierno necesita dar esa discusión este año, dado que 2027, al ser electoral, no podría tratar un proyecto de estas características.

Este jueves, los gobernadores dialogaron sobre un tema puntual que los alcanza como mandatarios de las provincias del centro del país: la resolución 976 de 2023, que a través de la Secretaría de Energía, estableció un mecanismo por el cual los grandes usuarios de las distribuidoras (GUDI) deben afrontar la diferencia entre el precio de referencia fijado para la energía y su costo real en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Fuentes al tanto del planteo explicaron que, por ese motivo, durante este invierno, “la menor disponibilidad de gas y el aumento del costo de los combustibles utilizados para generación ampliaron fuertemente esa brecha, que terminó trasladándose como un cargo extraordinario a las facturas de industrias de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, con un impacto significativo sobre sus costos y capital de trabajo”.

La alternativa que viene trabajando la Región Centro es establecer un mecanismo de diferimiento de esos cargos extraordinarios de los meses de invierno hacia primavera y verano, cuando los costos estacionales tienden a disminuir. “No implica subsidios ni condonación de deuda: los grandes usuarios pagarían la totalidad del costo, pero distribuido en el tiempo, evitando que una situación excepcional del mercado energético genere un impacto concentrado sobre la producción y el empleo”, argumentaron.

Tras el encuentro, Santilli acercó la propuesta al titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo , para su evaluación, completaron fuentes al tanto de lo sucedido.

De los tres gobernadores que este mediodía estuvieron en el Salón de los Escudos en la planta baja de la Casa Rosada, Frigerio es el gobernador más cercano a Balcarce 50. Venía de apoyar parlamentariamente tanto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como el proyecto de Inocencia Fiscal, los cuales impulsó el Ejecutivo, que este miércoles obtuvieron media sanción en la Cámara Baja.

En tanto Pullaro y Llaryora apoyaron, a través de sus diputados, la aprobación de la reforma de la carta orgánica del BCRA, al tiempo que no lo hicieron en el proyecto de Inocencia.

Si bien ambos tienen diálogos abiertos y fluidos con la Casa Rosada, también están entre los mandatarios provinciales que fueron marcando diferencias con la administración libertaria en distintos momentos.

Pullaro, por su parte, fue el primero en firmar un acuerdo con Nación por el traspaso del manejo de una ruta nacional al área de provincia, para su mantenimiento y administración. En una decisión que siguieron otras provincias, ante el corrimiento de la Nación del área.

A la par del encuentro de hoy, Santilli viene manteniendo un trato estrecho con los gobernadores dialoguistas, con encuentros en Casa Rosada y viajes asiduos, como los que este mes hizo a Catamarca o Misiones. Allí se reunió con los mandatarios provinciales del Norte Grande, en otro gesto hacia ellos, centrales para las aspiraciones legislativas, en este segundo semestre y de cara al año próximo, en el que en el Gobierno ya se entusiasman con acuerdos electorales en varias provincias.

El cónclave de este jueves también se dio horas antes de que Santilli encabece el segundo encuentro entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro, de cara a un posible acuerdo electoral en 2027.

Allí, además del ministro coordinador, estarán el titular de la Cámara Baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional y mano derecha de Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem, por el Gobierno. En tanto que por Pro, estarán el jefe del bloque amarillo en el Congreso, Cristian Ritondo, y el diputado y hombre cercano al expresidente, Mauricio Macri, Fernando de Andreis.

Fuente: La Nación