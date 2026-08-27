Su padre lo introdujo a las drogas a los 6 años y a los 8 ya era adicto: Aun así, logró convertirse en uno de los actores mejor pagados de Hollywood

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Robert Downey Jr. es una de las figuras más reconocidas de Hollywood, pero su infancia estuvo marcada por una relación muy particular con su padre, el cineasta Robert Downey Sr., quien falleció en 2021 a los 85 años.

La historia fue expuesta en el documental “Sr.”, producido por Netflix y dirigido por Chris Smith, que durante tres años siguió la vida del director y exploró también la compleja relación que mantuvo con su hijo.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió cuando Downey Jr. tenía apenas 6 años. Durante una noche de póquer en la casa familiar, su padre descubrió que el niño estaba probando vino blanco. Aunque le quitó la copa, luego le acercó un cigarrillo de cannabis para observar su reacción.

El propio Downey Sr. reconoció posteriormente que había sido irresponsable al introducir a su hijo en las drogas a tan temprana edad. El actor también recordó que creció en un ambiente en el que el consumo de drogas era habitual y que desde muy pequeño estuvo expuesto a situaciones y contenidos que no eran apropiados para un niño.

Downey Jr. había debutado como actor a los 5 años en “Pound”, una película dirigida por su padre en 1970. Años después alcanzó el reconocimiento internacional con “Chaplin”, papel por el que ganó un BAFTA y recibió una nominación al Oscar.

Sin embargo, su carrera también quedó marcada por su adicción a la cocaína y la heroína, además de varios arrestos y períodos en centros de rehabilitación. Con el tiempo logró superar sus adicciones y mantenerse sobrio durante décadas.

La relación con su padre fue uno de los ejes del documental. Downey Sr., quien también tuvo una larga historia de consumo de drogas, llegó a contar que durante una etapa de su vida consumió cocaína prácticamente de manera permanente. Finalmente abandonó las drogas en 1981, después de recibir un ultimátum de su esposa.

A pesar de las dificultades de su infancia, Downey Jr. recordó a su padre con afecto. En una entrevista de 2016 lo describió como un hombre “amable, considerado, afectuoso y atento”, y contó que habitualmente estaba en casa o que él mismo lo acompañaba cuando trabajaba en un set.

Robert Downey Sr. falleció mientras dormía en su casa de Nueva York después de padecer Parkinson. Tras su muerte, su hijo lo homenajeó públicamente y destacó su carácter inconformista como cineasta.