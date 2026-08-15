Sur Finanzas: la Justicia secuestró, también, la Ferrari negra de Maximiliano Vallejo mientras define su situación procesal

La justicia federal de Lomas de Zamora, finalmente, secuestró la famosa Ferrari modelo California descapotable que manejaba Maximiliano Ariel Vallejo, el jefe del holding financiero “Sur Finanzas” vinculado al presidente de la AFA Claudio Chiqui Tapia, entre otros bienes a disposición judicial mientras se resuelve la situación procesal del financista.

Lo hizo el juez Luis Armella por pedido de la fiscal Cecilia Incardona el 6 de agosto pasado, informaron a Clarín fuentes judiciales. El auto con un valor aproximado de US$ 320.000 que había sido puesto originalmente a nombre de una empresa del holding fue “vendido” por Vallejo a una mujer jubilada de 73 años .

¿Qué pasó con la famosa Ferrari? Diez días después de los allanamientos en las distintas sucursales de Sur Finanzas ordenados por la justicia, en diciembre del año 2025, se presentó en la causa el hijo de la jubilada quien dijo ser comprador de buena fe del bien de lujo .

Pero no lo puso a disposición del Juez como había sido ordenado. Entonces, la fiscal Incardona consideró que Corrado "no pudo acreditar debidamente la licitud de los fondos con los cuales su madre, beneficiaria de una jubilación, compró el rodado". Y pidió el allanamiento de un complejo departamental en Puerto Madero, CABA, donde se encontraba escondido el vehículo.

La Justicia encontró allí la Ferrari, que estaba estacionada en el garage del edificio, tapada y sin chapas patente. En el domicilio del “comprador” se encontró la documentación del rodado y las patentes, dentro una caja fuerte.

Pero, dicha documentación tampoco acreditaría la buena fe en la compra ni la licitud del dinero sino que podría ser una maniobra para ocultar la Ferrari.

Entre los vehículos identificados como propiedad de César Vallejo y/o de empresas vinculadas a él figuran un Audi Q2, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0, una Porsche Macan modelo 2025, una Porsche 718 Boxster modelo 2023, una BMW X2 20i modelo 2019, una BMW X4 20i modelo 2019, una Toyota SW4, un Citroën C3, un Volkswagen Vento, un Peugeot 208, una BMW 320i, un Audi Q5, otra BMW 320i y un Mercedes-Benz Atego.

Hay además tres camiones de caudales Mercedes-Benz, una Jeep Renegade y otros vehículos que fueron secuestrados durante los allanamientos de diciembre de 2025.

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue indagado hace dos meses en la causa en la que está imputado por lavado de dinero y asociación ilícita por sus vínculos con clubes de fútbol. "Soy inocente. No lavé dinero ni hice ninguna intermediación financiera", dijo el empresario en su declaración que duró cerca de 20 minutos. Ahora el nuevo titular del juzgado federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien juró el jueves, deberá definir la situación procesal de Vallejo y otros de los imputados.

Por otro lado, la fiscal sigue trabajando en acreditar lo denunciado por ARCA en noviembre del año pasado. El fisco denunció que empresa Sur Finanzas PSP S.A. evadió tributos por una suma superior a los $3.327 millones.

Tras varios pedidos de la Fiscalía al Juzgado anteriormente a cargo de la causa, el Juez Armella, a cargo interinamente del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora al cual la Cámara de Casación asignó competencia en el caso, ordenó la determinación de deuda impositiva respecto de la mencionada empresa, como así también de la totalidad de firmas que integran el holding “Sur Finanzas”, y de Maximiliano Vallejo, su madre Graciela Vallejo y su socia María Fernanda Sena Argis.

A su vez, la fiscal profundizó la investigación patrimonial sobre los monotributistas, sujetos no categorizados y contribuyentes sin capacidad económica suficiente para justificar los más de $818.000 millones operados en la empresa de Vallejo.

De esta forma se pudo determinar que algunos de los investigados cobraban asignaciones familiares o que percibieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante el año 2020, pero canalizaron transacciones virtuales por aproximadamente $4.000 millones; otros, con situación crediticia calificada como "irrecuperable" ante el sistema financiero pero con operaciones por más de $7.000 millones.

También se identificaron empresas inscriptas en el régimen de facturación apócrifa -cuyos socios registraban perfiles de insolvencia y domicilios en asentamientos precarios- con movimientos virtuales por más de $500 millones; y con deudas bancarias irrecuperables y cheques rechazados, operando montos de más de $6.000 millones.

En esa lista, aparecen incluso personas investigadas por lavado de activos en operaciones de arbitraje de criptomonedas e intermediación financiera no autorizada.

La importancia de las sumas bajo sospecha, el empleo de plataformas financieras, la posible intervención de instituciones del deporte (entre las cuales se encuentra el Club Atlético Banfield), la detección de activos de gran valor y la sofisticación de la red corporativa examinada, sitúan a Maximiliano Vallejo y al conglomerado Sur Finanzas como los principales implicados en la investigación.

Por otra parte, el juez Armella dictó la falta de mérito para todos los imputados en la causa por presunta estafa y lavado de activos vinculada al Club Atlético Banfield y a Ariel Vallejo. Los imputados a quienes el juez dictó la falta de mérito son Eduardo Juan Spinosa (expresidente de Banfield) y Federico José Spinosa (era secretario del club), entre otros.

Fuente: Clarín