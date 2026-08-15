San Lorenzo le gana a Unión luego de una semana de tensiones y en medio de cánticos hostiles de su público

San Lorenzo recibe a Unión en el Nuevo Gasómetro en un encuentro de la quinta fecha del Torneo Clausura. Lo hace en medio de un clima de tensiones, impulsado por la derrota del fin de semana último en el clásico ante Huracán, por 2 a 0. La reprobación, los insultos y los cánticos hostiles se impusieron desde que los futbolistas locales salieron al campo de juego a realizar el calentamiento previo y se intensificaron en los minutos previos al comienzo del partido.

A partir de la dolorosa caída con el rival de toda la vida, la semana se vivió con mucho nerviosismo, y terminó con la visita de la barra brava al plantel azulgrana, que incluyó una conversación con el director técnico, Néstor Pipo Gorosito.

Luego de la derrota en el clásico vs. Huracán, San Lorenzo es local ante Unión y... ¡RECIBIMIENTO CON SILBIDOS PARA EL CICLÓN DE GOROSITO! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/EhdjXml6Fc

Sin Orlando Gill, expulsado ante Huracán por la agresión a Lucas Blondel, el arco está custodiado por el experimentado José Devecchi. Gorosito metió mano y realizó otros cinco cambios: salieron del equipo De Ritis, Córdoba, Río y Gulli (lesionado), y son titulares Rodríguez Pagano, Álvarez, Perruzzi y Reali.

El Ciclón busca revertir un mal comienzo de torneo, con 1 triunfo (ante Gimnasia de Mendoza) y 3 derrotas (Lanús, Central Córdoba y Huracán) que lo mantienen último en su zona y en el lote de los 10 de abajo en la tabla anual.

Unión, por su parte, tuvo un comienzo irregular, entendible por el recambio que sufrió el plantel, que había hecho un buen Torneo Apertura. Empató con Platense, cayó con Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba y venció a Lanús.

El encuentro comenzó con un San Lorenzo decidido a lastimar al rival, sobre todo por el lado de Juan Pablo Álvarez, el hombre que llegó de Gimnasia de Mendoza en este mercado de pases.

Unión sufrió tempranamente la baja de Ignacio Malcorra, que con una lesión muscular pidió el cambio a los 17 minutos; fue reemplazado por Luna Diale.

Inmediatamente llegó la primera polémica de la tarde. Una entrada peligrosa de Menossi a Perruzzi terminó con amarilla para el jugador de San Lorenzo, aunque quedó la sensación de que podía haber sido roja.

Otro golpe para Unión llegó a los 25 minutos: Mosqueira trabó una pelota con Perruzzi y se llevó la peor parte; nuevo cambio por lesión para los santafesinos: ingresó Emilio Giaccone.

Fue un primer tiempo que, más allá de estos accidentes, no tuvo llegadas en ninguno de los dos arcos. En el tiempo adicionado, apenas un remate débil de Álvarez que fue tranquilamente controlado por Mansilla.

El final del primer tiempo fue con un coro de cantos hostiles de la hinchada de San Lorenzo hacia sus jugadores.

REPROBACIÓN TOTAL de los hinchas de San Lorenzo: el Ciclón se fue 0-0 al descanso vs. Unión y el Nuevo Gasómetro se hizo sentir. "JUGADORES..." 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/V7mdRfgu4W

En el reinicio se conoció otra mala noticia para Unión: Vargas, que se había sentido en el final de la primera etapa, no salió a disputar el segundo tiempo y su lugar lo ocupa Pintado. Otro duro golpe para Madelón, que gastó tres cambios en 45 minutos; le quedan dos y una ventana.

Mansilla le tapó a los 12 minutos el gol a San Lorenzo: un cabezazo de Cuello se topó con la estirada del arquero, que tapó abajo a su derecha lo que era la apertura del marcador. Fue la primera situación real de peligro para el local.

A los 20, un centro de Cuello al área de Unión, falló un defensor de Unión en el rechazo de cabeza y la pelota cayó donde estaba Auzmendi que, con olfato goleador, metió un derechazo para vulnerar a Mansilla. El delantero celebro pidiendo perdón a los hinchas. San Lorenzo respira y celebra el 1 a 0.

¡¡RODRIGOOOO!! Auzmendi apareció en soledad por el segundo palo y anotó el 1-0 de San Lorenzo vs. Unión en un Nuevo Gasómetro PICANTE. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/4WPmefFk9f

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Fuente: La Nación