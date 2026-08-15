“Hay que revisar la condición psiquiátrica del Presidente”: el insólito pedido de Alberto Fernández al reaparecer en un streaming

El exmandatario Alberto Fernández pidió revisar la "condición psiquiátrica" del presidente Javier Milei, al considerar que se está viviendo "el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción de lo que pasa en la economía argentina ni en el mundo".

"Lo que estamos viviendo es el desmadre de un delirante que gobierna y que no tiene noción de lo que pasa en la economía argentina ni en el mundo. Es una persona alejada de la realidad ", apuntó Fernández al reaparecer en el programa de streaming "Crónicas del futuro".

En esa línea, el expresidente planteó: " Ninguna persona sensata puede decir que la economía argentina está funcionando cuando lo único que funciona en Argentina es: producción de petróleo y gas, por Vaca Muerta, minería, agro y servicios financieros. Todo esto representa el 9% del empleo. El 87% de la actividad económica está en negativo desde hace tres años".

"Eso no es un problema de herencia, es un problema de un inservible que se puso al frente del Gobierno y que ya es hora de que revisemos su condición psiquiátrica porque nos está llevando a mal puerto ", disparó.

Además, Fernández criticó a Milei por su concepción económica y sostuvo que el jefe de Estado permanece encerrado en un "dogma", motivo por el cual "fue llevando a la Argentina al abismo y estamos frente al abismo".

"El Presidente tiene naturalmente una condición dogmática y cree en dogmas económicos . Por ejemplo, él cree que el problema inflacionario es un problema monetario y todos los días descubre que no lo es, pero no quiere salir del dogma en el que se ha encerrado. Los dogmas son válidos para las religiones, pero no para la política", sentenció.

Acto seguido, volvió a insistir con la idea de que Milei "está muy mal" , pero consideró que desde el entorno presidencial "no quieren verlo", y destacó: " El Presidente tiene un problema que debería ser atendido medicamente y el problema es que una persona de esas características esté ejerciendo la Presidencia".

En otro pasaje de la entrevista, afirmó que Cristina Kirchner "está injustamente presa" y calificó de "escandaloso" el proceso por el que fue condenada. Consultado sobre si, en caso de que el peronismo gane las elecciones de 2027, debería indultarla, el expresidente respondió que siempre estuvo en contra de los indultos porque "son una rémora de la monarquía".

Sin embargo, Fernández dejó abierta la posibilidad de recurrir a esa herramienta si no hubiera otra alternativa. "Ahora, a Cristina hay que encontrarle una solución porque, yo que soy un hombre de derecho y creo en el estado de derecho, no tengo ninguna duda de que Cristina ha sido condenada injustamente y que está soportando una detención una persona inocente y lo que debería preocuparnos es esto", argumentó.

"Si el remedio no es Naciones Unidas, el remedio puede ser un indulto, pero explicando las razones jurídicas que yo tengo para decir lo que estoy diciendo. Porque tengo, conozco la causa, eh. Escuché a un juez (Jorge) Gorini que decía ‘ hablan sin conocer la causa . Yo sí la conozco. A mí no, yo la conozco . Los abusos que se cometieron contra Cristina son increíbles . La forma en que nunca fue escuchada sus argumentos es increíble", arremetió.

Fernández también apuntó contra el juez Julián Ercolini por su actuación en la causa. "Todo esto lo hizo el juez Ercolini, que es una mácula en la justicia argentina. Basta. Paremos un poco y pongamos las cosas en orden", enfatizó.

En tanto, buscó despegar su postura de cualquier alineamiento partidario y aseguró que defendería incluso a un dirigente opositor si considerara que fue condenado injustamente. "Si yo viera que a Macri lo condenan injustamente, sin pruebas, pediría por la libertad de Macri. Porque el problema no es un problema ideológico, es un problema institucional ". indicó.

Al referirse a la reconstrucción del peronismo, el exmandatario consideró que "necesita un debate interno " y planteó la necesidad de discutir qué debe representar el movimiento. " El partido democrático por excelencia , porque nunca participó en ningún golpe de Estado ni en ninguna maniobra que tenga que ver contra la institucionalidad, tiene tanto miedo de escuchar a la gente. Nunca lo logro entender ", planteó Fernández sobre la necesidad de que los próximos candidatos del espacio surjan de una PASO.

"Peronismo hay uno solo, después hay distorsiones ", disparó el expresidente y refelexionó: "Creo que el peronismo sigue siendo una fuerza progresista , no tengo ninguna duda, más allá de que a algunos le moleste la palabra progresismo, progresismo quiere decir buscar el progreso".

En ese marco, consideró que el expresidente Juan Domingo Perón "tuvo capacidad para contener a sectores conservadores, a sectores más progresistas y hasta sectores más izquierdistas", pero "la única forma de resolver qué es el peronismo hoy es escuchando a la gente".

﻿ "Porque yo tengo esta mirada del peronismo, pero admito que dentro del peronismo hay otros que tienen otra mirada. Y por ahí el que está equivocado y no debe estar en el peronismo por ahí soy yo. Pero lo que quisiera que la gente lo diga, no que lo diga yo, que me lo diga un dirigente. Que la gente determine qué es el peronismo y diga qué quiere representar el peronismo", resumió.

Fernández también planteó la necesidad de una renovación generacional: "Hace falta que aparezca una nueva generación de dirigentes y que se hagan cargo de la cosa pública. Que aparezca una nueva generación de dirigentes no quiere decir que aparezcan seres desconocidos, no es ir a buscar a un futbolista, a un cantante, a un actor o a un pastor. Es ir a buscar a dirigentes municipales, nacionales, que salten de la esfera local a la esfera nacional y empiecen a exponer sus posiciones".

Además, enumeró a gobernadores y dirigentes que considera posibles referentes del peronismo: "Tenemos gobernadores como Quintela, como Uñac, Capitanich, que es un cuadro político impresionante, conocedor del Estado. Tenemos personajes como Kicillof, Massa, que son personas probadas en la gestión". Y concluyó: "De todos ellos va a salir uno que represente, pero lo que yo quisiera es que lo elijamos entre todos".

Consultado sobre su futuro político, respondió: "Me voy a morir haciendo política. Lo que no quiere decir que quiero ser candidato a nada. Soy parte de los que tienen que decir ‘vení vos subite al escenario y yo me bajo’" .

Respecto de cómo cree que será recordado su Gobierno, destacó: " Cuando descubran la cantidad de mentiras que le han metido en la cabeza de la gente, creo que va a ser bien recordado. Es un trabajo de desmantelar la cantidad de mentiras que van desde que íbamos a tener una inflación del 17.000%, que dijo el delirante este cuando ganó". ,

"Hasta inventarme una causa por violencia de género , que ahora está quedando en claro que fue todo un delirio, i nventarme romances con la mitad de las mujeres de la Argentina. Cuando todo eso quede en claro, la gente va a decir ‘no, pero este tipo no fue lo que dijeron’" , sentenció.

Fuente: Clarín