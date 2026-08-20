Se conocieron nuevas imágenes del momento previo a que Nadia Beller fuera baleada en un hotel de Bolivia

En las últimas horas, se difundieron nuevas imágenes del momento previo a que Nadia Beller fuera baleada por dos personas que se hicieron pasar por repartidores de comida en la entrada de un hotel en Bolivia . En la hasta ahora inédita grabación se ve a los atacantes parados en la vía pública con una moto, preparándose para ejecutar el intento de asesinato de la expareja de Fernando Cerimedo .

En la secuencia, que fue grabada por una cámara de seguridad de la zona, aparecen los dos implicados en el intento de femicidio, quienes no fueron capturados por la Policía boliviana y aún son intensamente buscados .

Las imágenes fueron publicadas por el canal de televisión A24. El video captó los minutos previos a que los atacantes ingresaran hasta la puerta del SwissHotel , donde Cerimedo y Beller estaban alojados, y cómo se preparaban para realizar la maniobra. Ambos subieron por las escaleras, se acercaron a la mujer y le dispararon, para luego robarle algunas de sus pertenencias y retirarse.

El incidente ocurrió este lunes por la noche en el hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. En el ataque Beller recibió al menos tres disparos y como consecuencia debió ser hospitalizada. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber, pero no fueron capturados.

Cerimedo, por su parte, fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, por el ataque a Beller. El exasesor de Javier Milei fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). Este miércoles, la Fiscalía dicto la prisión preventiva por al menos 180 días.

En tanto, la fiscal boliviana Yolanda Aguilera investiga a Cerimedo como el presunto autor intelectual del ataque a balazos a la activista. “Fue sindicado directamente por ella y es el único acusado”, dijo a LA NACION una fuente oficial de Santa Cruz de la Sierra que trabaja en la investigación, en alusión a la autoría intelectual.

Asimismo, Margarita Arce, abogada de Cerimedo, acusó a Beller de haber orquestado un “autoatentado”. “Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz [el presidente de Bolivia] ”, dijo en Radio Rivadavia .

Y además marcó: “Si mirás los videos [de las cámaras de vigilancia], se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder, son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...”.

Sin embargo, esas versiones se contraponen con el último parte médico publicado por la Clínica de las Américas, donde se encuentra internada la expareja de Cerimedo. El hospital informó que Beller sufrió “heridas múltiples por proyectiles de arma de fuego” .

Como consecuencia sufrió el compromiso de su mama derecha, brazo derecho y cuello y hombro izquierdo ; una fractura expuesta conminuta de húmero derecho; y una herida supraclavicular izquierda sin evidencia radiográfica de compromiso óseo.

Fuente: La Nación