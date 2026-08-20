Intento de femicidio en Bolivia: la fiscalía pidió 180 días de “prisión preventiva” para Fernando Cerimedo

La fiscalía de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pidió este miércoles 180 días de “prisión preventiva” para el exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo , acusado de haber sido el autor intelectual del ataque a balazos a la activista Nadia Beller , que tenía una relación sentimental con él. Así lo informó a LA NACION una fuente oficial que interviene en la investigación.

Ahora, el juez de la causa determinará este jueves en una audiencia si hace lugar al pedido de la fiscalía contra Cerimedo, que hasta esta semana era asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz . Según el diario El Deber , el fiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos dijo que en la imputación pedirán que el acusado sea recluido en la cárcel de Palmasola , la más grande de Bolivia.

Hasta el momento, Cerimedo estaba formalmente “aprehendido” y alojado en una celda de la dirección de Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.

Este martes, Cerimedo se negó a declarar ; según dijo el abogado Ernesto Giraldes, porque él se lo recomendó. Antes de presentar su defensa, quiere tener claro qué le imputan y con qué pruebas. Hoy, otra de sus abogadas, Margarita Arce, dijo que la acusación es un gran “ show político ” y negó que Cerimedo estuviera intentando dejar el país cuando fue detenido.

Arce dijo que, por el contrario, estaba viajando para ver a Beller, que le había avisado que había sido atacada. “Ella fue masista toda la vida” , sostuvo la abogada en alusión al MAS, el partido de Evo Morales , rival del presidente actual, Rodrigo Paz. “Lo que quieren es desestabilizar al gobierno”, alegó.

Mientras tanto, la fiscalía apunta contra Cerimedo como el autor intelectual de un “feminicidio en grado de tentativa” y las autoridades siguen buscando a los autores materiales del presunto intento de homicidio. Se trata de dos personas que quedaron registradas por las cámaras de seguridad de la puerta del hotel donde fue el ataque.

Según dijo Beller, ella fue citada allí por un supuesto denunciante de Evo Morales que le iba a dar información. Beller relató a LA NACION que Cerimedo la había incentivado a que fuera y contó que estaba hablando con él por teléfono cuando le dispararon. El diario boliviano El Deber informó que la Policía secuestró la moto en la que escaparon las dos personas.

No está claro todavía cómo Beller logró salir casi ilesa del ataque, pese a que el presunto sicario le disparó desde muy cerca , de acuerdo con las pruebas de la causa. Según el relato de ella, salvó su vida porque simuló estar muerta para que no volvieran a dispararle. Una fuente de la causa dijo a LA NACION que se incorporó al expediente un “informe médico forense” que dice que ella tendrá “30 días de incapacidad” como resultado del ataque.

Según dijo Beller desde el hospital donde está internada , su expareja es el poder en las sombras detrás de Paz. Ella aludió a supuestos negociados del presidente boliviano y a hechos de corrupción que comprometerían a Cerimedo. Dijo incluso que él fue quien filtró los audios de Diego Spagnuolo que motivaron en la Argentina la investigación por sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ante esta declaración, la diputada Marcela Pagano firmó un escrito en el que pidió que la Justicia argentina cite a declarar “con carácter urgente” a Beller como testigo del caso Andis “a fin de que deponga sobre los audios” que destaparon los supuestos hechos de corrupción y “sobre los detalles que, según sus propias manifestaciones públicas, le habría expresado el Sr. Fernando Cerimedo acerca de aquéllos y del esquema” delictivo que se investiga en la causa penal argentina. También, que se le pidan “las grabaciones que afirma poseer [Beller] de tales conversaciones, con adopción inmediata de medidas de preservación y tratamiento forense de la evidencia digital”.

El presidente Javier Milei de momento mantiene silencio sobre su exasesor. En redes, solo reposteó las expresiones de un usuario que atacó a los medios por la cobertura del caso y llamó “mercenario” a Cerimedo.

Con un retuit, Milei avaló un mensaje que cargaba -una vez más- contra la periodista Débora Plager y LN+. “Toda la pseudomedia argenta, como los de L5N+ (sic) de la vida, poniendo en letras gigantes ‘exasesor de Milei’. Cerimedo asesoró a [Jair] Bolsonaro, al gobierno chileno, a Milei y hasta al kirchnerismo. Un mercenario. ¿Por qué tanta necesidad de destacar lo de ‘exasesor de Milei’? Medios hdp", fueron los agravios que replicó el Presidente.

En el marco de la investigación, la Justicia de Bolivia ordenó además distintas medidas de prueba y, según informaron fuentes oficiales de La Paz, abrió una nueva causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Cerimedo. Esto se debe a las declaraciones de Beller sobre el dinero en efectivo que encontró en los cajones de quien era su pareja y al resultado del allanamiento en el departamento en el que vivía Cerimedo en el condominio La Arboleda, en La Paz.

Carlos Torrez , fiscal departamental de La Paz, informó que en ese operativo encontraron grandes sumas de dinero, compartimentos ocultos en muebles donde había objetos de valor y un vehículo “con particularidades que hacía parecer como un vehículo oficial ”, además de una “camiseta perteneciente a la Policía boliviana”. Según Beller, Cerimedo, pese a no tener cargo en el gobierno de Paz, se movía como si fuera funcionario y ejercía un gran poder.

El exasesor libertario fue arrestado el lunes por la noche en el aeropuerto Viru Viru, de Santa Cruz de la Sierra. Fue horas después de los disparos que recibió Beller. Ese ataque lo llevaron adelante dos personas, vestidas como repartidores de delivery , que llegaron al hotel en una moto robada. Interceptaron a la mujer y uno le disparó, mientras el otro le robó su cartera y su celular. Después, se fueron en una moto diferente de aquella en la que habían llegado. Todo quedó registrado en la cámara de seguridad del hotel , que apuntaba hacia la calle.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez , informó que “días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo” y que a él lo arrestaron justo antes de que dejara Bolivia . “Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, afirmó Gómez.

El vicepresidente de Bolivia , Edmand Lara, sostuvo ayer, en una declaración pública, que, pese a que Cerimedo es “ asesor personal” del presidente Paz , debe ser investigado como cualquier otra persona y adelantó que era el principal acusado del ataque a Beller. Lara está enfrentado con Paz.

Cerimedo es consultor político y fue asesor de Milei . Fundó La Derecha Diario (LDD) , medio de comunicación afín al gobierno libertario que el Presidente retuitea asiduamente (durante la mañana retuiteó cinco de sus posteos). Hasta al menos marzo pasado, Cerimedo seguía siendo uno de los dueños de LDD, de acuerdo con lo publicado por el propio medio.

Además, es el CEO de Numen Publicidad . Actualmente no tiene ningún cargo oficial en la gestión de La Libertad Avanza, según informaron fuentes oficiales a LA NACION . “Estaba hace tiempo distanciado de Milei”, dijeron desde la Casa Rosada.

El rol de Cerimedo fue central en la campaña presidencial de Milei: admitió haber estado a cargo de un ejército de “miles” de trolls en redes sociales y, durante un tramo de la campaña, el hoy Presidente le delegó la fiscalización de los votos, tarea de la que después fue apartado. Llegó a integrar la mesa chica de Milei.

En una entrevista con LA NACION , reconoció que hace “campañas negativas” , es decir, “suministrar información real que el candidato rival no quiere que se conozca”. También participó en otras campañas presidenciales, como la de Jair Bolsonaro en Brasil y la del actual presidente boliviano, hoy aliado de Milei.

También participó de la campaña de Nasry Asfura en Honduras y tiene terminales de apoyo político y financiero en Estados Unidos , con personalidades vinculadas al trumpismo.

El año pasado, Cerimedo declaró ante la Justicia como testigo en la causa en la que se investiga al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por presuntas coimas.

En su declaración, Cerimedo dijo que Spagnuolo, que era amigo suyo, le había hablado de un supuesto circuito de compra de medicamentos en el que se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem . Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis.

La declaración fue clave porque introdujo en la causa la noticia de los supuestos sobornos por una vía independiente de los audios de Spagnuolo que aludían a coimas, cuya validez como prueba está cuestionada .

Fuente: La Nación