Robaron un comercio de San Juan y se llevaron casi $ 40 millones en dispositivos electrónicos

Un comercio, ubicado en la principal vía de circulación de la localidad de Chimbas , provincia de San Juan , fue escenario de un millonario robo en dispositivos electrónicos en la madrugada del miércoles. El dueño del lugar señaló que se llevaron al menos 20 teléfonos celulares, una computadora y no descartan que hayan sido sustraídos más elementos.

El hecho tuvo lugar en un local de tecnología del Paseo Comercial París , ubicado en la calle Salta al 700 -la cualconecta el departamento de Chimbas con el área metropolitana de la Ciudad de San Juan , y constituye uno de los corredores de tránsito y actividad comercial más importantes de la zona-. Los delincuentes actuaron en el primer piso del complejo comercial y todo quedó parcialmente registrado por cámaras de seguridad de un negocio lindero .

El propietario del comercio cerró alrededor de las 22 del martes y se retiró del establecimiento. Pero, aproximadamente a las 3 de la madrugada del miércoles, le notificaron que tres personas desconocidas habían ingresado al local. Según la reconstrucción preliminar efectuada por personal policial, los sospechosos habrían trepado por el sector del patio con ayuda de una escalera para acceder al primer piso y luego forzaron la puerta de ingreso al comercio.

Una vez dentro del comercio, los autores del robo se apoderaron de una notebook Dell de color gris y de entre 15 y 20 teléfonos celulares iPhone , correspondientes a modelos que van desde el 14 hasta el 17 , por una suma valuada en aproximadamente 40 millones de pesos . El damnificado aclaró que no descarta que la cantidad de elementos sustraídos sea mayor, ya que el inventario completo se realizará una vez que finalicen las pericias a cargo de los investigadores.

Según informó el portal Tiempo de San Juan , una parte de la secuencia del robo quedó registrada en las cámaras del local que funciona dentro del mismo complejo comercial y se ubica debajo del lugar vandalizado. La visualización preliminar del material mostraba a tres hombres , cuyo vínculo con el robo forma parte de la investigación. La vícttima entregó ese material a los investigadores junto con otros elementos considerados de interés para el avance de la causa.

La investigación quedó a cargo de personal de la Comisaría 17ª , jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho.

Un grupo de cuatro jóvenes irrumpió en un comercio de San Juan y protagonizó un asalto violento en el que maniataron a tres personas y se llevaron la recaudación del día a fines de julio.

El hecho ocurrió en un local ubicado sobre la avenida Alem, a escasos metros de la calle 25 de Mayo, en una zona con habitual movimiento durante la tarde. Según la reconstrucción policial, el propietario del comercio fue interceptado cuando despedía a una visitante. Uno de los asaltantes simuló interés comercial y preguntó si vendían semillas, lo que sirvió de excusa para que el grupo empujara tanto al comerciante como a su acompañante hacia el interior del local.

Dentro del establecimiento, los agresores exhibieron armas de fuego y un cuchillo, intimidando a las víctimas y exigiendo que se acostaran en el piso. A estas personas las inmovilizaron con precintos y les ataron las manos para impedir cualquier intento de pedir ayuda. En la planta alta del mismo edificio, un empleado fue sorprendido, golpeado en la cabeza y reducido, quedando también inmovilizado junto a los otros dos presentes, según detalla Infobae .

Una vez que las tres personas permanecían neutralizadas, la banda recorrió el comercio y cargó en bolsas de residuos distintos productos y mercadería, entre los que se encontraban luminarias LED, pipas, filtros, encendedores y otros accesorios relacionados con el cultivo de cannabis. Además, los ladrones se apoderaron de aproximadamente 500.000 pesos en efectivo y de tres teléfonos celulares pertenecientes a las víctimas.

Fuente: Infobae