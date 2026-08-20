Balearon y amenazaron a un hombre en Neuquén: “La próxima vez va a ser en la cabeza”

Un hombre de 57 años fue baleado en una zona de chacras de Plottier, provincia de Neuquén , y se hizo un torniquete con su propia ropa para frenar la hemorragia hasta que llegó la asistencia médica. La víctima permaneció consciente tras el ataque y relató lo sucedido ante la Policía, asegurando que también recibió una amenaza de muerte por parte de los agresores. “La próxima vez va a ser en la cabeza”, le dijeron.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 20 horas, cerca de la Ruta 22 y la Autovía Norte. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho, cuando fueron alertados sobre la presencia de un hombre herido de arma de fuego .

De acuerdo con la reconstrucción publicada por LM Neuquén , al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una lesión en una pierna. Antes del arribo de la ambulancia, el propio herido improvisó un torniquete para contener la pérdida de sangre , mientras un vecino de la zona colaboró en los primeros auxilios y dio aviso a las autoridades.

El episodio ocurrió en un área con baja circulación y sin registros fílmicos que permitan reconstruir con rapidez la secuencia. Según declaró el hombre a los policías, caminaba por un campo que identificó como de su propiedad cuando fue interceptado por dos personas encapuchadas . La víctima sostuvo que los atacantes lo golpearon y que, en medio de un forcejeo, uno de ellos efectuó el disparo .

Aun herido, el hombre logró mantenerse lúcido. Después del ataque los agresores le advirtieron: “La próxima vez va a ser en la cabeza” . La amenaza abrió una línea de análisis que excede la hipótesis de un hecho azaroso o de oportunidad.

Los investigadores buscan determinar cuál fue el móvil del ataque . Hasta el momento, no trascendieron elementos firmes que permitan encuadrar el caso como un intento de robo. La víctima no habría mencionado ante la Policía la sustracción de pertenencias. En ese marco, una de las hipótesis que comenzó a tomar forma apunta a un posible conflicto previo relacionado con las tierras en las que ocurrió la agresión.

La falta de cámaras de seguridad, testigos directos o datos precisos sobre la forma en que se trasladaban los sospechosos complica el avance inicial de la causa. El hombre baleado, oriundo de Allen, dijo no poder precisar si los agresores habían llegado caminando o en un vehículo . El herido quedó fuera de peligro y no necesitó derivación a un centro de mayor complejidad.

En otra situación reciente ocurrida en la ciudad, una mujer del barrio Toma Evita descubrió durante la madrugada que un desconocido había ingresado a su vivienda. El episodio derivó en una intervención policial después de que la vecina lograra encerrar al sospechoso en el baño de la casa hasta la llegada de los agentes.

En las últimas horas también se difundió ese caso y los vecinos sienten que el Estado no está presente en ciertas zonas de la ciudad. De acuerdo con Valeria Hermosilla, presidenta de la comisión vecinal del barrio: “Es un barrio que carece de todos los servicios, no pasa la Policía , no pasa recolección de basura y yo creo que también es un barrio que está muy marginado”. Además, contó que la mujer “cree que su casa fue entregada”.

Fuente: Infobae