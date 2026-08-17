Robo y hurto a comercios aumentaron un 31% en Mar del Plata: cuáles fueron las zonas más afectadas

ZONALES





Los robos y hurtos a comercios aumentaron un 31% durante el segundo trimestre del año en Mar del Plata, de acuerdo con el último informe elaborado por el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito.





El relevamiento comprende los meses de abril, mayo y junio y permite comparar la evolución de los delitos contra comercios respecto del primer trimestre de 2026.





Durante el segundo trimestre se registraron 239 denuncias por robos y hurtos, frente a las 182 contabilizadas entre enero y marzo. Esto representa un incremento del 31% entre ambos períodos.





Uno de los datos que sobresale es el predominio de los robos: el 83% de las denuncias correspondió a robos, mientras que el 17% restante fueron hurtos.





La mayoría de los hechos ocurrió de madrugada





El informe también aporta datos sobre las circunstancias en las que se produjeron los delitos. En 171 casos no había personas dentro de los comercios al momento del hecho.





La franja horaria con mayor cantidad de episodios fue la comprendida entre las 0 y las 8, con 111 denuncias. Le siguieron el período de 16 a 24, con 65 casos, y el de 8 a 16, con 63.





En cuanto al uso de armas, en 43 hechos se indicó la presencia de un arma de fuego, mientras que en otros cuatro casos se mencionó otro tipo de arma.





Entre los hurtos, el informe identificó además 36 hechos cometidos bajo la modalidad conocida como “mechera”.





El centro, entre las zonas con más denuncias





El relevamiento también permite identificar los sectores de Mar del Plata que concentraron mayor cantidad de denuncias durante el período analizado.





Entre abril y junio, los barrios con más registros fueron Centro, con 58 denuncias; la zona de la Vieja Terminal; San José; y Peralta Ramos Oeste.





Dentro del sector céntrico, uno de los puntos señalados como especialmente afectado estuvo delimitado por Alvarado, Entre Ríos, Carlos María de Alvear y Patricio Peralta Ramos.





Los datos corresponden al segundo trimestre y, por lo tanto, reflejan una situación registrada hace más de dos meses. Sin embargo, el informe constituye una referencia para analizar la evolución de los delitos contra comercios y determinar las áreas que requieren mayores medidas de prevención.