Un matrimonio recorrió 100 kilómetros por una ruta italiana con su hijo muerto en el auto

Un matrimonio condujo durante 100 kilómetros por una ruta italiana con su hijo de 31 años muerto en el asiento de atrás . El episodio tuvo lugar en la autopista A21 que une Turín con Piacenza, entre los peajes de Casteggio y Voghera, al norte del país europeo . La víctima era oriunda de Rumania y falleció de un infarto.

Antes de frenarse en ese puesto, la pareja pensaba que su hijo dormía pero, una vez allí, se percataron de que estaba sin vida.

A partir de la reconstrucción que realizó el diario italiano Corriere della Sera , quien iba al volante era el padre de la familia, mientras que la madre acompañaba en el otro asiento delantero. Una vez alertados de la situación y al notar que su hijo no tenía pulso, llamaron al servicio de emergencia .

Luego de constatar la situación, el médico encargado de la asistencia lo declaró muerto. Más tarde, se supo que el joven tenía antecedentes cardíacos .

Voghera es una localidad de la región de Lombardía, en la provincia de Pavía, al norte de Italia. Cuenta con 39.000 habitantes y es un importante centro industrial y agrícola del Oltrepò Pavese, además de ser un nudo clave de comunicaciones por carretera y tren a pocos kilómetros de Milán.

A finales de julio, un hombre de 50 años murió tras descompensarse en la vía pública luego de salir de un gimnasio situado en Soldado de la Independencia al 1000, entre Gorostiaga y la avenida Olleros, en el barrio porteño de Palermo. Personal del SAME acudió al lugar tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona en paro cardiorrespiratorio.

Según informó la policía ubicada en la zona, el hombre se encontraba caminando por el lugar cuando repentinamente cayó al suelo y se desvaneció .

Según el parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias al que accedió LA NACION , los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron revertir el cuadro. Finalmente, los profesionales constataron la muerte del hombre en el lugar. La identidad de la víctima no fue difundida oficialmente.

Minutos después llegó al lugar el padre del fallecido, quien sufrió una crisis nerviosa . Ante esa situación, se solicitó una segunda ambulancia del SAME para asistirlo. Tras ser evaluado por los médicos, permaneció en el lugar con pautas de alarma.

Oscar Ocampos , empleado de un local de depilación ubicado a pocos metros del lugar, contó a LA NACION que la víctima era un habitué de la zona. Según relató, vecinos y comerciantes comentaban que el hombre asistía cotidianamente a sus clases en el gimnasio de la cadena Megatlon, ubicado sobre la calle Migueletes y que, tras finalizar su rutina deportiva, caminó por Gorostiaga y luego dobló por la calle Soldado de la Independencia.

Según reconstruyeron los vecinos, mientras avanzaba por esa calle, el hombre se llevó una mano al pecho y, segundos después, se desplomó sobre la vereda . Clientas del centro de estética de la cuadra comentaron que, antes de la llegada del SAME, un vecino intentó momentáneamente asistir al hombre practicándole maniobras de reanimación. Sin embargo, cuando llegaron los profesionales al lugar, ya se había producido el deceso.

Fuente: La Nación